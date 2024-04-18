Один человек погиб в столкновении грузовиков на трассе в Ростовской области

Posted Сегодня, 18:02
Published Сегодня, 18:02
Modified Сегодня, 18:04
Updated Сегодня, 18:04
Авария произошла утром 18 апреля. Водитель грузовика Isuzu не выдержал безопасную дистанцию и влетел в ехавший впереди «Камаз». Удар транспортных средств был мощным.
Сообщается, что ДТП унесло жизнь 61-однолетнего водителя Isuzu.
Правоохранительные органы расследуют все подробности трагического происшествия.
Ранее два городских автобуса столкнулись в Ростове из-за гонки водителей. Те хотели первыми доехать до конечной остановки, чтобы собрать как можно больше пассажиров.
До этого уставший водитель спровоцировал ДТП c пострадавшими на трассе М-4 «Дон». Он не смог соблюсти безопасную дистанцию и влетел в полуприцеп.