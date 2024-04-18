rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:02

Published Сегодня, 18:02

Modified Сегодня, 18:04

Updated Сегодня, 18:04

В ДТП на М-4 «Дон» погиб водитель большегруза

Один человек погиб в столкновении грузовиков на трассе в Ростовской области

18 апреля 2024, 18:02
Фото: 1MI
В ДТП на М-4 «Дон» погиб водитель большегруза
В ДТП на М-4 «Дон» погиб водитель большегруза, рассказали в Госавтоинспекции Ростовской области.

Авария произошла утром 18 апреля. Водитель грузовика Isuzu не выдержал безопасную дистанцию и влетел в ехавший впереди «Камаз». Удар транспортных средств был мощным.

Смертельное ДТП с фурами парализовало движение на М-4 в Ростовской области
Узнать подробнее

Сообщается, что ДТП унесло жизнь 61-однолетнего водителя Isuzu.

Правоохранительные органы расследуют все подробности трагического происшествия.

Ранее два городских автобуса столкнулись в Ростове из-за гонки водителей. Те хотели первыми доехать до конечной остановки, чтобы собрать как можно больше пассажиров.

До этого уставший водитель спровоцировал ДТП c пострадавшими на трассе М-4 «Дон». Он не смог соблюсти безопасную дистанцию и влетел в полуприцеп.

Читайте также:
Фура с прицепом перевернулась в Ростовской области после удара легковушкиИномарка насмерть переехала велосипедиста на Вавилова в РостовеПолицейские в Ростовской области устроили погоню со стрельбой
#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#ДТП#Полиция#Транспорт#Дороги#Происшествия
Подпишитесь
Ростовскую область атаковали беспилотники, а в доме для слепых рухнул потолок
Сегодня, 14:56
Ноутбуки в Ростовской области начнут выпускать до конца 2024 года
Сегодня, 11:01
Перевозчиков заставят работать в отдаленных районах Ростовской области
Сегодня, 12:35
На Большой Садовой в Ростове проведут масштабный ремонт дороги и тротуаров
Сегодня, 09:14
Юрист Габович рассказал, кто получит выплаты ко Дню Победы в Ростовской области
Сегодня, 10:39
Стал известен прогноз погоды на май 2024 года в Ростовской области
Сегодня, 14:53
"