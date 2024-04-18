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Один человек пострадал при падении беспилотника в Ростовской области

Один человек пострадал при падении беспилотника в Ростовской области

18 апреля 2024, 05:12
Фото: 1MI
В Ростовской области при падении обломков сбитого беспилотника ранения получил один человек, сообщил губернатор Василий Голубев.

В ночь на четверг, 18 апреля, системы ПВО сбили три беспилотника. Обломки упали в Каменске и повредили остекление в промышленном здании.

«Легкие ранения в виде порезов получил сотрудник предприятия, ему оказана первая медицинская помощь», — уточнил глава региона.

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Отмечается, что госпитализация пострадавшего не потребовалась. В данный момент проводятся следственные мероприятия.

В Минобороны эту атаку назвали попыткой киевского режима совершить теракт.

До этого в Таганроге сбили не менее двух беспилотников во время атаки 10 апреля. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ранения#Беспилотник#Происшествия
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