Один человек пострадал при падении беспилотника в Ростовской области

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Published Сегодня, 05:12
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В ночь на четверг, 18 апреля, системы ПВО сбили три беспилотника. Обломки упали в Каменске и повредили остекление в промышленном здании.
«Легкие ранения в виде порезов получил сотрудник предприятия, ему оказана первая медицинская помощь», — уточнил глава региона.
Отмечается, что госпитализация пострадавшего не потребовалась. В данный момент проводятся следственные мероприятия.
В Минобороны эту атаку назвали попыткой киевского режима совершить теракт.
До этого в Таганроге сбили не менее двух беспилотников во время атаки 10 апреля. Материал на эту тему читайте по ссылке.