Ожидаемая продолжительность жизни в Ростовской области превысила 73 года

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
В прошлом году снизились все главные показатели смертности, а продолжительность жизни увеличилась на полтора года. А глава региона Василий Голубев рассказал об улучшении работы медучреждений.
В области завершился ремонт 40 объектов в сфере здравоохранения, установили и оборудовали 19 модульных зданий. Также приобрели 119 автомобилей и 17 передвижных медкомплексов.
А в начале лета начнется прием в детском инновационном хирургическом центре ОДКБ. Но губернатор выразил недовольство решением кадрового вопроса. Численность врачей и среднего медицинского персонала увеличилась, однако проблема еще не полностью решена.
Глава области поручил оперативно разработать дополнительные предложения и систематически заниматься вопросом кадрового обеспечения на уровне региона и муниципалитетов.
Ранее стало известно, что жители донского региона стали чаще рожать по трое и более детей.