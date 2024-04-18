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Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

Ожидаемая продолжительность жизни в Ростовской области составила 73 года

Ожидаемая продолжительность жизни в Ростовской области превысила 73 года

18 апреля 2024, 14:09
Фото: Unsplash/Dmitry Vechorko
Ожидаемая продолжительность жизни в Ростовской области составила 73 года
В Ростовской области ожидаемая продолжительность жизни увеличилась и достигла 73,5 года, сообщили в правительстве региона.

В прошлом году снизились все главные показатели смертности, а продолжительность жизни увеличилась на полтора года. А глава региона Василий Голубев рассказал об улучшении работы медучреждений.

В области завершился ремонт 40 объектов в сфере здравоохранения, установили и оборудовали 19 модульных зданий. Также приобрели 119 автомобилей и 17 передвижных медкомплексов.

А в начале лета начнется прием в детском инновационном хирургическом центре ОДКБ. Но губернатор выразил недовольство решением кадрового вопроса. Численность врачей и среднего медицинского персонала увеличилась, однако проблема еще не полностью решена.

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Глава области поручил оперативно разработать дополнительные предложения и систематически заниматься вопросом кадрового обеспечения на уровне региона и муниципалитетов.

Ранее стало известно, что жители донского региона стали чаще рожать по трое и более детей.

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#Илья Протвинов#Общество#Касается каждого#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Смертность#Медучреждения#Ожидаемая продолжительность жизни
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