«По сценарию Орска»: активисты опасаются наводнения на Дону из-за Цимлянской плотины

В частности, согласно ответу собственника, постоянный мониторинг получаемых показателей не фиксировал каких-либо отклонений от нормальной и безопасной эксплуатации комплекс ГТС Цимлянской ГЭС. А в ответе из Главного управления МЧС по Ростовской области, со ссылкой на слова собственника, также сообщается, что сооружения находятся в работоспособном состоянии и не имеют предпосылок к развитию неблагоприятных ситуаций.