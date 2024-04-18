«По сценарию Орска»: активисты опасаются наводнения на Дону из-за Цимлянской плотины

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 05:46
Updated Сегодня, 05:46
Общественники Ростова напоминают, что вопрос о возможном затоплении Ростовской области остро встал еще в 2019 году.
«Тогда бывший инженер Цимлянской ГЭС снял ролик, в котором говорил, что дамба находится практически в аварийном состоянии, и эта проблема тянется еще с советских лет», — рассказывает представитель общественной организации Ольга Волкова.
Дискуссию в обществе усилили появляющиеся в Сети сообщения о массовом подтоплении близлежащих к плотине садоводств.
«И тут, конечно же, нашлись провокаторы, которые начали в своих целях использовать полученную информацию. Дошло до того, что нам звонили жители с других регионов — Ставропольского края, Кубани. Люди переживали, что если у нас прорвет плотину, то достанется многим. Но тогда это явно был итог работы провокаторов. А мы попытались выяснить, какова ситуация на самом деле», — отмечает полковник внутренней службы, представитель ростовской общественной организации Владимир Харсеев.
Озабоченности ростовским активистам прибавило и появление новой информации. По словам собеседников, они узнали, что в августе 2019 года в охраняемой зоне, примыкающей к песчано-земляной дамбе и формирующей водохранилище, неизвестные тяжелой землеройной техникой демонтировали порядка 300 метров железобетонных дренажных труб.
Как сообщают активисты, эти трубы, диаметром около 1,6 метра, отводили грунтовые воды от основания песчано-земляной плотины. Трубы предотвращали намокание плотины, и, как следствие, разрушение и прорыв воды из водохранилища.
По словам ростовчан, после демонтажа труб началось интенсивное намокание примыкающих к дамбе грунтов и заполнение этого пространства грунтовыми водами.
Согласно официальному ответу Ростехнадзора, было установлено, что работы в границах охранной зоны гидротехнических сооружений Цимлянской ГЭС не производились.
В редакции RostovGazeta есть и другие официальные ответы активистам, которые поступали на их запросы из контролирующих организаций и собственника гидротехнических сооружений (ГТС) Цимлянской ГЭС.
В частности, согласно ответу собственника, постоянный мониторинг получаемых показателей не фиксировал каких-либо отклонений от нормальной и безопасной эксплуатации комплекс ГТС Цимлянской ГЭС. А в ответе из Главного управления МЧС по Ростовской области, со ссылкой на слова собственника, также сообщается, что сооружения находятся в работоспособном состоянии и не имеют предпосылок к развитию неблагоприятных ситуаций.
Ростовчане добавляют, что после интереса к данной проблеме, им поступили звонки из контролирующих ведомств. Представители контроля интересовались, зачем активисты раздувают панику.
«Но мы объяснили, что панику создаем не мы. Она появляется у людей из-за отсутствия открытой и доступной информации. А когда что-то скрывается, всегда возникает много вопросов», — отмечает Ольга Волкова.
Не получив из официальных ответов четкого понимания ситуации, ростовские активисты отправились в Цимлу.
«Мы осмотрели все сооружения, на которые нам удалось попасть. Пообщались с бывшим главным инженером — техническим специалистом пенсионного возраста. Он рассказал, что проблемы по Цимлянской ГЭС начались еще в советское время, когда прошел определенный срок», — рассказывает Владимир Харсеев.
От технического специалиста активисты узнали, что еще в 80-е годы прошлого века наблюдался ряд аварийных ситуаций. А именно — размыв из-за прорыва отдельных участков плотины. Тогда в экстренном порядке задействовалась тяжелая техника, заранее заготовленные для этого строительные материалы. Проблемы удалось экстренно ликвидировать.
По данным из открытых источников известно, что плотина Цимлянской ГЭС — это крупнейшее сооружение из песка, которое занесено в книгу рекордов Гиннесса.
«Когда мы ходили по плотине, то увидели, что скаты, которые идут к водохранилищу, были облицованы бетонными плитами, а швы заделаны раствором. За все это время швы разошлись. Многие плиты попросту смылись — их не было на месте. По факту, наблюдалось замыкание грунта плотины», — сообщает полковник.
Спикер разъясняет, что если гидроизолирующая облицовка на песчаной плотине не работает, то плотина постепенно «замокает». Впоследствии это приведет к набуханию почвы. А при силовом воздействии плотину попросту может смыть водой.
При осмотре активистам показали журналы обследования дамбы, пробуренные колодцы, которые контролируют уровень грунтовых вод вблизи плотины.
«Но этого недостаточно. Технические специалисты говорят, что меры применять нужно было уже давно. Проблема эта масштабная и комплексная. Во-первых, ее решение требует огромных средств. Во-вторых, этим должны заниматься специалисты — гидрологи, ученые, целые институты. Но по факту тщательно этим никто не занимается. Во многом потому, что сооружение находится в частных руках — возникает конфликт интересов. А состояние плотины, построенной в 50-х годах прошлого века, конечно же, деградирует», — делится мнением Владимир Харсеев.
Спикер добавляет, что в 2019 году на базе Публичной библиотеки в Ростове прошла региональная экологическая конференция. На ней в числе выступающих было много ведущих специалистов.
«Профессор из Новочеркасска, который долгие годы занимается гидрологией Волго-Донского бассейна, уже тогда говорил, что проблема стоит достаточно серьезная по целому ряду направлений. А реальных действий не предпринимается», — рассказывает Харсеев.
По словам активистов, на этой конференции присутствовал и первый мэр Ростова Юрий Погребщиков.
«Он тогда убеждал, что водные объекты необходимо взять на контроль, у каждой реки и у каждого водоема должен быть свой хозяин — частная компания», — отмечает полковник.
Общественники уверены, что вопрос о возможном подтоплении Ростовской области стоит очень остро.
«После наводнений в Оренбургской области, в Петропавловске, которые привели к эвакуации огромного количества людей, есть чего опасаться. Тем более, уже известно, что в Ростовской области ожидается повышение воды. Из полученной нами информации следует, что экспертизы не проводились к течение многих лет — только визуальный осмотр. Это недопустимо, когда речь идет о безопасности целого региона», — уверена представитель общественной организации по защите прав потребителей Ольга Мироненко.
По словам собеседников, проблема усугубляется застройкой низменных территорий — Ростовского моря и реки Темерник.
«Дело в том, что там при планировании Цимлянского водохранилища были пути аварийного сброса воды на случай прорыва плотинных сооружений. Но про это забыли и низины в разное время застроили жилыми поселками. То есть, строили в заранее подтопляемых аварийных зонах. И таких зон очень много по Ростовской области», — разъясняет Владимир Харсеев.
Уже сегодня, по словам полковника, опасения о состоянии дамб возникают у жителей Сальска, Красного Сулина и ряда других районов.
«И если, не дай бог, на этих низменных территориях что-либо произойдет, проблема будет огромной. Очень большое количество людей может подвергнуться опасности», — делятся мнением активисты.
В процессе подготовки статьи корреспондент RostovGazeta попытался не официально выяснить ситуацию у источника, владеющего информацией. Однако из этого ничего не вышло.
«Это конфиденциальная информация. Речь идет о сооружениях первого класса опасности, поэтому никто вам ничего не скажет, даже при соблюдении анонимности», — подчеркнул эксперт.
Редакция направила официальный запрос в Северо-Кавказское управление Ростехнадзора. Информация уточняется.
В Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области сообщили, что сегодня на реках бассейна Дона продолжается весеннее половодье и наполнение Цимлянского водохранилища.
По состоянию на 11 апреля, в бассейне Дона зафиксирована средняя водность. Учитывая ожидаемые гидрологические условия, значительного увеличения водности на Нижнем Дону не ожидается.
По информации ответа из министерства, максимальный уровень половодья в Ростовской области был зафиксирован в 2003 году. Тогда промерзание грунта и выпадение осадков привело к переполнению накопительных прудов, водоемов и рек.
В зоне подтопления оказались населенные пункты Аксайского, Милютинского, Каменского, Константиновского, Родионово-Несветайского, Белокалитвинского, Усть-Донецкого районов. А также города — Донецк, Новошахтинск и Шахты.
Из-за нагонных явлений сложная ситуация сложилась и в 2014 году. Усиление юго-западного ветра привело к поднятию воды Нижнего Дона и Таганрогского залива выше отметки опасного явления.
В зоне бедствия были свыше 3,8 тысячи домовладений, более 9,5 тысячи жителей, 13 социально значимых объектов Азова и Таганрога, а также 26 населенных пунктов Азовского, Мясниковского и Неклиновского районов. Тогда пришлось эвакуировать более 900 человек.
Согласно ответу региональных властей, в мае 2024 года наводнение в Ростовской области не прогнозируется. Паводковая обстановка постоянно находится под контролем.
«В целях снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в результате наводнений в Ростовской области реализуется комплекс мероприятий, направленных на защиту населения», — говорится в ответе на официальный запрос.
Уточняется, что во всех муниципалитетах региона разработаны планы действий по безаварийному пропуску паводковых вод и реагированию на повышение уровней воды из-за нагонных явлений. А для размещения эвакуированного населения в кратчайшие сроки может быть развернуто более 300 пунктов временного размещения. Если что — специалиисты подготовились к любому сценарию развития событий.