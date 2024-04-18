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Posted Сегодня, 11:38

Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

Потолок обрушился в подъезде многоэтажки на Ларина в Ростове-на-Дону

Потолок обрушился в подъезде пятиэтажки на Ларина в Ростове-на-Дону

18 апреля 2024, 11:38
Фото: Яндекс.Карты
Потолок обрушился в подъезде многоэтажки на Ларина в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону произошло обрушение в подъезде пятиэтажного дома на улице Ларина, 4, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Канал пишет, что здание построили в 1960-х годах и с того момента нормальный капремонт ни разу не проводили. Только в 2010 году поменяли водопровод.

«В четверг, 18 апреля, старая штукатурка во втором подъезде не выдержала и обвалилась. Никто не пострадал», — говорится в публикации.

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Видео: ТГ канал don_mash

Отмечается, что сейчас рабочие уже убирают упавшие куски и оббивают остатки потолка. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Пользователи в комментариях написали, что людей нужно расселять из такого дома. Другие интересуются, за что жильцы платят деньги за ремонт. Также телеграм-канал сообщает, что изначально квартиры в этом доме выдавали инвалидам по зрению.

Ранее в Ростове-на-Дону с фасада высотки посыпались кирпичи и завалили машину.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Обрушение#Многоэтажка#Подъезд
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