Потолок обрушился в подъезде пятиэтажки на Ларина в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Канал пишет, что здание построили в 1960-х годах и с того момента нормальный капремонт ни разу не проводили. Только в 2010 году поменяли водопровод.
«В четверг, 18 апреля, старая штукатурка во втором подъезде не выдержала и обвалилась. Никто не пострадал», — говорится в публикации.
Отмечается, что сейчас рабочие уже убирают упавшие куски и оббивают остатки потолка. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Пользователи в комментариях написали, что людей нужно расселять из такого дома. Другие интересуются, за что жильцы платят деньги за ремонт. Также телеграм-канал сообщает, что изначально квартиры в этом доме выдавали инвалидам по зрению.
Ранее в Ростове-на-Дону с фасада высотки посыпались кирпичи и завалили машину.