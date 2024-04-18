Правила езды на самокате в городе

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Теперь на них распространяются те же правила, что и на другие транспортные средства в городе. Поэтому особенно важно обращать внимание на дорожные знаки и не использовать электросамокаты там, где это запрещено.
Как пишет newia.ru, безопасность езды на самокате должна начинаться с подготовки. Перед началом поездки необходимо обязательно проверить тормозную систему, рычаг газа (он не должен заедать), уровень заряда батареи.
Чтобы сохранить равновесие, необходимо для устойчивости одну ногу поставить ближе к рулю, а другую — к заднему колесу. Руль желательно держать двумя руками и избегать резкого торможения. При разгоне скорость лучше набирать постепенно, чтобы сохранить контроль над управлением.
Взрослым на электросамокатах разрешается движение по велодорожкам. Также разрешено движение по тротуарам, пешеходным дорожкам, обочинам, правой стороне проезжей части с ограничением скорости до 60 км/ч. Однако следует помнить, что при движении по тротуарам и пешеходным дорожкам в городе приоритет у пешеходов.
Даже если интенсивность дорожного движения в городе невысока, необходимо помнить о безопасности и быть внимательным. Не рекомендуется использовать наушники и нельзя отвлекаться на гаджеты, поскольку это может привести к снижению внимания. Всегда нужно смотреть по сторонам при поворотах. Не следует разгоняться слишком быстро и нарушать дистанцию. Если идет дождь, лучше воздержаться от поездок, поскольку мокрое дорожное покрытие может быть скользким. При передвижении на самокатах в темное время суток рекомендуется использовать светоотражающие элементы.