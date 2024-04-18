Правила езды на самокате в городе

Даже если интенсивность дорожного движения в городе невысока, необходимо помнить о безопасности и быть внимательным. Не рекомендуется использовать наушники и нельзя отвлекаться на гаджеты, поскольку это может привести к снижению внимания. Всегда нужно смотреть по сторонам при поворотах. Не следует разгоняться слишком быстро и нарушать дистанцию. Если идет дождь, лучше воздержаться от поездок, поскольку мокрое дорожное покрытие может быть скользким. При передвижении на самокатах в темное время суток рекомендуется использовать светоотражающие элементы.