Пробки могут появиться на трассе М-4 «Дон» после начала реконструкции

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Во время отчета о результатах работ за 2023 год глава региона предложил представить, что будет после начала реконструкции по двум полосам трассы. По его словам, это длительный процесс, так как длина дороги достигает 100 километров.
Всего в проект могут вложить более 90 миллиардов рублей, а реализация будет идти более года. Поэтому глава области заявил о необходимости строительства еще двух полос, чтобы реконструкция была более комфортной.
Добавим, что ранее трассу ремонтировали в районе Каменска-Шахтинского, что приводило к серьезным заторам. Это становилось причиной массовых жалоб от водителей. Хотя участок ремонта был не такой большой по сравнению с намечающимися работами.
Ранее стало известно, что на Большой Садовой в Ростове проведут масштабный ремонт дороги и тротуаров.