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Published Сегодня, 13:10

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Updated Сегодня, 13:12

Пробки могут появиться на трассе М-4 «Дон» после начала реконструкции

Пробки могут появиться на трассе М-4 «Дон» после начала реконструкции

18 апреля 2024, 13:10
Фото: donland.ru
Пробки могут появиться на трассе М-4 «Дон» после начала реконструкции
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» запланированы работы по реконструкции, заявил губернатор Василий Голубев.

Во время отчета о результатах работ за 2023 год глава региона предложил представить, что будет после начала реконструкции по двум полосам трассы. По его словам, это длительный процесс, так как длина дороги достигает 100 километров.

Всего в проект могут вложить более 90 миллиардов рублей, а реализация будет идти более года. Поэтому глава области заявил о необходимости строительства еще двух полос, чтобы реконструкция была более комфортной.

На Большой Садовой в Ростове проведут масштабный ремонт дороги и тротуаров
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Добавим, что ранее трассу ремонтировали в районе Каменска-Шахтинского, что приводило к серьезным заторам. Это становилось причиной массовых жалоб от водителей. Хотя участок ремонта был не такой большой по сравнению с намечающимися работами.

Ранее стало известно, что на Большой Садовой в Ростове проведут масштабный ремонт дороги и тротуаров.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Реконструкция#Дороги
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