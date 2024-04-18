Родственники требуют передать в Москву дело о пропавшей студентки из Ростова

Posted Сегодня, 19:03
Published Сегодня, 19:03
Modified Сегодня, 19:05
Updated Сегодня, 19:05
Студентка ростовского вуза пропала в Каспийске два месяца назад. В Дагестан она приехала на спортивные соревнования, которые проиграла. Анна выбежала из Дворца спорта, не прихватив с собой телефон и документы. В последний раз девушку камеры наблюдения запечатлели на пути к побережью Каспийского моря. После этого на связь она не выходила.
Родственники Анны не исключают версию похищения. Мама девушки в Telegram-канале, посвященном ее поискам, опубликовала видео, где призвала передать уголовное дело о пропаже дочери в столицу. Позже видео с такой же просьбой опубликовала бабушка Цомартовой. Они полагают, что столичные следователи помогут сдвинуть дело с мертвой точки.
Жители разных регионов России стали записывать видео, где присоединились к просьбе отдать дело в Москву.
Напомним, к поискам пропавшей ростовской студентки подключился следователь, поймавший Чикатило.