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Published Сегодня, 19:03

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Жители России подключились к флешмобу из-за пропажи ростовской студентки Анны Цомартовой

Родственники требуют передать в Москву дело о пропавшей студентки из Ростова

18 апреля 2024, 19:03
Фото: Telegram-канал anntsomartova
Жители России подключились к флешмобу из-за пропажи ростовской студентки Анны Цомартовой
Жители России подключились к флешмобу из-за пропажи ростовской студентки Анны Цомартовой, свои видео они публикуют в социальных сетях.

Студентка ростовского вуза пропала в Каспийске два месяца назад. В Дагестан она приехала на спортивные соревнования, которые проиграла. Анна выбежала из Дворца спорта, не прихватив с собой телефон и документы. В последний раз девушку камеры наблюдения запечатлели на пути к побережью Каспийского моря. После этого на связь она не выходила.

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Родственники Анны не исключают версию похищения. Мама девушки в Telegram-канале, посвященном ее поискам, опубликовала видео, где призвала передать уголовное дело о пропаже дочери в столицу. Позже видео с такой же просьбой опубликовала бабушка Цомартовой. Они полагают, что столичные следователи помогут сдвинуть дело с мертвой точки.

Жители разных регионов России стали записывать видео, где присоединились к просьбе отдать дело в Москву.

Напомним, к поискам пропавшей ростовской студентки подключился следователь, поймавший Чикатило.

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