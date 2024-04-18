Ростовчан призвали массово сдавать кровь

Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
Modified Сегодня, 16:48
Updated Сегодня, 16:48
19 апреля отмечается Национальный день донора. Жителей Ростова просят присоединиться к донорам, ведь те помогают спасать жизни.
Сдать кровь можно на Станции переливания крови на улице Ченцова, 71/63б. Учреждение работает по будням с 08.30 до 13.00. С собой нужно обязательно взять паспорт.
Медики напомнили, что сдать кровь могут только совершеннолетние граждане, не имеющие противопоказаний для процедуры. К таковым, например, относятся инфекционные заболевания. Также сдавать кровь не могут беременные и люди, принимающие антибиотики или сделавшие в течение года пирсинг и тату.
Ранее в Ростове-на-Дону спасли женщину с уникальным случаем пищеводного кровотечения.