Ростовчан призвали массово сдавать кровь

Медики напомнили, что сдать кровь могут только совершеннолетние граждане, не имеющие противопоказаний для процедуры. К таковым, например, относятся инфекционные заболевания. Также сдавать кровь не могут беременные и люди, принимающие антибиотики или сделавшие в течение года пирсинг и тату.