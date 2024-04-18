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Published Сегодня, 16:46

Modified Сегодня, 16:48

Updated Сегодня, 16:48

Жителей Ростова призывают сдавать кровь в Национальный день донора

Ростовчан призвали массово сдавать кровь

18 апреля 2024, 16:46
Фото: 1MI
Жителей Ростова призывают сдавать кровь в Национальный день донора
Жителей Ростова призывают сдавать кровь в Национальный день донора, подробностями акции поделились в Минздраве региона.

19 апреля отмечается Национальный день донора. Жителей Ростова просят присоединиться к донорам, ведь те помогают спасать жизни.

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Сдать кровь можно на Станции переливания крови на улице Ченцова, 71/63б. Учреждение работает по будням с 08.30 до 13.00. С собой нужно обязательно взять паспорт.

Медики напомнили, что сдать кровь могут только совершеннолетние граждане, не имеющие противопоказаний для процедуры. К таковым, например, относятся инфекционные заболевания. Также сдавать кровь не могут беременные и люди, принимающие антибиотики или сделавшие в течение года пирсинг и тату.

Ранее в Ростове-на-Дону спасли женщину с уникальным случаем пищеводного кровотечения.

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