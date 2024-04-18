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Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

Ростовчанам рассказали, что делать с биткоином в 2024 году

Ростовчанам рассказали, что делать с биткоином в 2024 году

18 апреля 2024, 13:42
Фото: unsplash
Ростовчанам рассказали, что делать с биткоином в 2024 году
Доходность биткоина в этом году будет зависеть от множества факторов, поделились эксперты с порталом Newia.ru.

Стоимость криптовалюты находится под влиянием политических процессов, событий на рынке и макроэкономических условий. Эксперты предполагают, что к концу этого года биткоин подорожает до 125 тысяч долларов.

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Трейдер Оксана Белянская рекомендовала вкладываться в криптовалюту вне зависимости от ее текущего роста или падения. Она рекомендовала купить биткоин летом по низкой цене из-за сильной волатильности. Эксперт полагает, что это вложение обязательно окупит себя, так как в течение ближайших пяти лет биткоин может подорожать до 300 тысяч долларов.

Ранее эксперты рассказали, как выбрать площадку для торговли валютой.

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#Виктория Прутковская#Экономика#Россия#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростов#Криптовалюта
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