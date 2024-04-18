Ростовчанам рассказали, что делать с биткоином в 2024 году

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Стоимость криптовалюты находится под влиянием политических процессов, событий на рынке и макроэкономических условий. Эксперты предполагают, что к концу этого года биткоин подорожает до 125 тысяч долларов.
Трейдер Оксана Белянская рекомендовала вкладываться в криптовалюту вне зависимости от ее текущего роста или падения. Она рекомендовала купить биткоин летом по низкой цене из-за сильной волатильности. Эксперт полагает, что это вложение обязательно окупит себя, так как в течение ближайших пяти лет биткоин может подорожать до 300 тысяч долларов.
Ранее эксперты рассказали, как выбрать площадку для торговли валютой.