Ростовчанам рассказали, что делать с биткоином в 2024 году

Трейдер Оксана Белянская рекомендовала вкладываться в криптовалюту вне зависимости от ее текущего роста или падения. Она рекомендовала купить биткоин летом по низкой цене из-за сильной волатильности. Эксперт полагает, что это вложение обязательно окупит себя, так как в течение ближайших пяти лет биткоин может подорожать до 300 тысяч долларов.