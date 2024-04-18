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Published Сегодня, 15:37

Modified Сегодня, 15:39

Updated Сегодня, 15:39

Ростовский цирк

Ростовский цирк закроют на три года из-за масштабной реставрации

18 апреля 2024, 15:37
Фото: rostovgazeta.ru
Ростовский цирк
Во время ремонта облик цирка будет приближен к историческому, рассказала в эфире «Дон 24» директор ростовского цирка Ирина Юркова.

На масштабную реконструкцию цирка потратят почти два миллиарда рублей. Запланирован ремонт фасада, замена кресел в зрительном зале, полное обновление коммуникаций и многое другое.

Реставрацию здания цирка в Ростове оценили в 2 миллиарда рублей
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В ходе реставрации облик здания максимально приблизят к историческому, восстановят архитектуру фасада, купол и люстровый зал.

Однако все масштабные работы требуют длительного времени. Поэтому сам цирк перестанет принимать гостей в течение трех ближайших лет.

На сайте учреждения указано, что цирк ушел на каникулы. Афиша цирка также пуста.

Ранее RostovGazeta разобрала, как относятся к животным в цирке и зоопарке Ростова.

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