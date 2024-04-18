Ростовский цирк закроют на три года из-за масштабной реставрации

Posted Сегодня, 15:37
Published Сегодня, 15:37
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
На масштабную реконструкцию цирка потратят почти два миллиарда рублей. Запланирован ремонт фасада, замена кресел в зрительном зале, полное обновление коммуникаций и многое другое.
В ходе реставрации облик здания максимально приблизят к историческому, восстановят архитектуру фасада, купол и люстровый зал.
Однако все масштабные работы требуют длительного времени. Поэтому сам цирк перестанет принимать гостей в течение трех ближайших лет.
На сайте учреждения указано, что цирк ушел на каникулы. Афиша цирка также пуста.
Ранее RostovGazeta разобрала, как относятся к животным в цирке и зоопарке Ростова.