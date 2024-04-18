Ростовскую область атаковали беспилотники, а в доме для слепых рухнул потолок

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Губернатор Василий Голубев минувшей ночью сообщил об атаке беспилотников на Каменск-Шахтинский. Над городом сбили три БПЛА.
Обломки дронов упали на территории города. Повреждение получило здание одного из местных предприятий. В промышленном объекте выбило стекла. Пострадал один из сотрудников предприятия. У него легкие порезы. Помощь на месте ему оказали медики.
Глава региона добавил, что по факту инцидента начались следственные действия.
Telegram-канал Don Mash опубликовал видео, снятое в пятиэтажке на Ларина, 4 в Ростове. Там произошло обрушение потолка в подъезде.
Дом построили еще в 1960-х годах и поначалу квартиры в нем получали инвалиды по зрению. За 60 лет в здании не провели ни одного качественного капитального ремонта. Лишь десять лет назад заменили водопровод.
В итоге старая штукатурка во одном из подъездов не выдержала и обвалилась. Чудом обошлось без пострадавших. На место прибыли рабочие, которые убрали упавшие куски потолка.
Местные жители призвали расселить жильцов дома на Ларина, 4, чтобы избежать возможной трагедии в аварийном здании. Власти Ростова инцидент пока никак не комментировали.
Губернатор Василий Голубев заявил о необходимости сделать еще две полосы на трассе М-4 «Дон» для проведения там комфортной реконструкции.
Ремонт на трассе будет сложным и объемным. В условиях огромного траффика по М-4 во время летних отпусков велик риск образования многокилометровых пробок. По мнению чиновников, проблему может решить появление двух новых полос.
«Это процесс не одного года, так как расстояние 100 километров, а стоимость 91 миллиард рублей. Это значит работы будут продолжаться более года», — заявил Голубев.