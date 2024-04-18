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Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

В Ростовской области здания рушатся от беспилотников и отсутствия ремонта

Ростовскую область атаковали беспилотники, а в доме для слепых рухнул потолок

18 апреля 2024, 14:56
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области здания рушатся от беспилотников и отсутствия ремонта
Каменск-Шахтинский подвергся атаке БПЛА, тем временем в Ростове обрушился потолок в многоквартирном доме, а губернатор пообещал расширить трассу М-4 «Дон».

Пострадавший от дронов

Губернатор Василий Голубев минувшей ночью сообщил об атаке беспилотников на Каменск-Шахтинский. Над городом сбили три БПЛА.

Обломки дронов упали на территории города. Повреждение получило здание одного из местных предприятий. В промышленном объекте выбило стекла. Пострадал один из сотрудников предприятия. У него легкие порезы. Помощь на месте ему оказали медики.

Глава региона добавил, что по факту инцидента начались следственные действия.

Стало известно, куда упал беспилотник в Каменске-Шахтинском
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Обрушение в подъезде

Telegram-канал Don Mash опубликовал видео, снятое в пятиэтажке на Ларина, 4 в Ростове. Там произошло обрушение потолка в подъезде.

Дом построили еще в 1960-х годах и поначалу квартиры в нем получали инвалиды по зрению. За 60 лет в здании не провели ни одного качественного капитального ремонта. Лишь десять лет назад заменили водопровод.

На Ларина, 4 произошло обрушение потолка в подъезде.На Ларина, 4 произошло обрушение потолка в подъезде.
На Ларина, 4 произошло обрушение потолка в подъезде.

В итоге старая штукатурка во одном из подъездов не выдержала и обвалилась. Чудом обошлось без пострадавших. На место прибыли рабочие, которые убрали упавшие куски потолка.

Местные жители призвали расселить жильцов дома на Ларина, 4, чтобы избежать возможной трагедии в аварийном здании. Власти Ростова инцидент пока никак не комментировали.

Потолок обрушился в подъезде пятиэтажки на Ларина в Ростове-на-Дону
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Расширение главной трассы

Губернатор Василий Голубев заявил о необходимости сделать еще две полосы на трассе М-4 «Дон» для проведения там комфортной реконструкции.

Ремонт на трассе будет сложным и объемным. В условиях огромного траффика по М-4 во время летних отпусков велик риск образования многокилометровых пробок. По мнению чиновников, проблему может решить появление двух новых полос.

Губернатор Василий Голубев заявил о необходимости сделать еще две полосы на трассе М-4 «Дон» для проведения там комфортной реконструкции.Губернатор Василий Голубев заявил о необходимости сделать еще две полосы на трассе М-4 «Дон» для проведения там комфортной реконструкции.
Губернатор Василий Голубев заявил о необходимости сделать еще две полосы на трассе М-4 «Дон» для проведения там комфортной реконструкции.
Фото: donland.ru

«Это процесс не одного года, так как расстояние 100 километров, а стоимость 91 миллиард рублей. Это значит работы будут продолжаться более года», — заявил Голубев.

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