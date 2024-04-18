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Posted Сегодня, 16:13

Published Сегодня, 16:13

Modified Сегодня, 16:15

Updated Сегодня, 16:15

С начала года в Ростовской области салоны красоты значительно повысили стоимость своих парикмахерских услуг

Салоны красоты взвинтили цены на стрижки в Ростовской области

18 апреля 2024, 16:13
Фото: Изображение Midjourney
С начала года в Ростовской области салоны красоты значительно повысили стоимость своих парикмахерских услуг
С начала года в Ростовской области салоны красоты значительно повысили стоимость своих парикмахерских услуг, сообщает Центробанк.

Годовой прирост цен на услуги в Ростовской области в марте уменьшился до 7,76%. В ЦБ отметили рост стоимости на услуги в салонах красоты. С начала года они заметно повышают цены на стрижки.

Объясняется это необходимостью салонов красоты индексировать зарплаты своим сотрудникам.

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«В итоге парикмахерские услуги подорожали в годовом выражении меньше, чем месяцем ранее», — заключили в ЦБ.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала о подорожании других бьюти-услуг в Ростовской области. Востребованность на специалистов в этой сфере растет несмотря на увеличение стоимости услуги.

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