Салоны красоты взвинтили цены на стрижки в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
Годовой прирост цен на услуги в Ростовской области в марте уменьшился до 7,76%. В ЦБ отметили рост стоимости на услуги в салонах красоты. С начала года они заметно повышают цены на стрижки.
Объясняется это необходимостью салонов красоты индексировать зарплаты своим сотрудникам.
«В итоге парикмахерские услуги подорожали в годовом выражении меньше, чем месяцем ранее», — заключили в ЦБ.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала о подорожании других бьюти-услуг в Ростовской области. Востребованность на специалистов в этой сфере растет несмотря на увеличение стоимости услуги.