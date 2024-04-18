Стал известен прогноз погоды на май 2024 года в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
В Ростове-на-Дону за последнее время удалось побить температурный рекорд, который был установлен в 1999 году. А все благодаря жаркой погоде, так как температура воздуха поднималась до +29 градусов.
В четверг, 18 апреля, температура поднялась до +30 градусов. Однако после этого начнутся похолодания.
В пятницу, 19 числа, температура составит +20 градусов, в субботу — 24 градуса. В дальнейшем погодные условия не поменяются и будет облачно.
В мае в городе температура продолжит расти, оставшись на уровне выше +20 градусов.
Согласно прогнозу, будут 11 дней с ясной погодой, пять облачных и оставшиеся дни с дождями.
В начале месяца в течение первых пяти дней ожидается облачная погода, но при этом температура воздуха достигнет +20 градусов. После этого два дня будут ясными, но последующие два дня могут быть дождливыми.
С 10 по 19 мая погодные условия ожидаются переменчивыми, с периодами дождя и солнца.
После этого последуют несколько дождливых дней, но это не сильно скажется на температуре, которая может подняться до +23 градусов. С 27 по 29 мая прогнозируют ясную погоду.
В конце месяца ожидаются дожди, а температура воздуха поднимется до +24 градусов.
Прогноз составлен на основе средних данных, собранных за последние 10 лет. В начале лета должны быть девять дней с продолжительными осадками, 17 дней солнечной погоды и четыре дня с переменной облачностью.
В самом начале месяца синоптики прогнозируют осадки, и температура воздуха составит +24 градуса. Однако после этого последуют три солнечных дня, и температура не изменится.
С 6 по 8 июня регион ожидают дожди, при этом температура воздуха поднимется до +26 градусов. Солнечная погода вернется в Ростов с 9 по 11 июня, и температура станет выше, достигнув +27 градусов.
В дальнейшем возможны дожди, а с 14 числа снова появится солнце. Таким образом, погодные условия будут чередоваться.
Продолжительный период солнечных дней ожидается в конце месяца — с 24 по 28 июня. В это время не предвидится осадков, и температура поднимется до +30 градусов.
Однако после этого погода может ухудшиться, и в конце месяца регион снова ожидают дожди.
Погодные условия в июле будут значительно отличаться от предыдущего месяца. Прогнозируется 20 ясных дней, семь облачных и еще четыре с длительными осадками. Средняя скорость ветра составит четыре метра в секунду, а влажность воздуха достигнет 50%.
По данным прогноза, дожди ожидаются 1, 4, 5 и 26 июля, при этом температура будет колебаться в районе +28 градусов. Облачные дни запланированы на 2, 7, 8, 15, 18, 20 и 24 июля.
В остальные дни месяца погода будет солнечной. Что касается температуры, то в первые 10 дней месяца она составит около +27 градусов.
К середине июля ожидается повышение температуры воздуха до +32 градусов. Этот высокий уровень сохранится в регионе в течение нескольких дней.
С 19 по 23 июля прогнозируется, что температура поднимется до около +29 градусов, а затем воздух прогреется до +33 градусов. В конце месяца будет жара, а столбики термометров покажут +30 градусов.
Климатолог Александр Иошпа заявил «КП — Ростов-на-Дону», что в этом году в донском регионе не стоит ожидать жаркого лета. Специалист пояснил, что даже при повышении температуры до высоких значений не должно быть аномальной жары. Согласно его словам, лето будет характеризоваться облачной погодой. В апреле небольшое количество осадков привело к относительно сухой погоде. Вероятно, летом стоит ожидать более обильных дождей.
«Учитывая прогнозируемое количество дождей, осадки могут оказаться на уровне 35–40 миллиметров. После этого они будут испаряться, что может привести к облачной погоде», — отметил ученый.
Кроме того, Иошпа отметил переменчивость погоды в апреле и мае в Ростовской области. По его мнению, периоды холодов будут чередоваться с жарой и наоборот до середины мая.