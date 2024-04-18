Стало известно, куда упал беспилотник в Каменске-Шахтинском

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Он рассказал о сбитых ночью трех беспилотниках, которые обнаружила система ПВО. Удары нанес киевский режим, пытаясь достать до объектов гражданской инфраструктуры в России.
Сейчас стало известно, что обломки рухнули и задели промышленный объект, который остался без стекол. Пострадал один из сотрудников, он получил легкие ранения.
Добавим, что пострадавший отказался от поездки в больницу. Теперь проводятся следственные мероприятия, чтобы выяснить все обстоятельства.
Ранее жителям Ростовской области дали инструкцию на случай атаки беспилотников.
До этого губернатор Голубев объявлял опасность атаки беспилотников в Таганроге.