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Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Стало известно, куда упали беспилотники в Ростовской области

Стало известно, куда упал беспилотник в Каменске-Шахтинском

18 апреля 2024, 06:26
Фото: 1MI
Стало известно, куда упали беспилотники в Ростовской области

Обломки беспилотников рухнули на промышленные здания в Ростовской области

В Ростовской области обломки сбитых беспилотников рухнули на промышленное здание, заявил глава региона Василий Голубев.

Он рассказал о сбитых ночью трех беспилотниках, которые обнаружила система ПВО. Удары нанес киевский режим, пытаясь достать до объектов гражданской инфраструктуры в России.

Сейчас стало известно, что обломки рухнули и задели промышленный объект, который остался без стекол. Пострадал один из сотрудников, он получил легкие ранения.

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Добавим, что пострадавший отказался от поездки в больницу. Теперь проводятся следственные мероприятия, чтобы выяснить все обстоятельства.

Ранее жителям Ростовской области дали инструкцию на случай атаки беспилотников.

До этого губернатор Голубев объявлял опасность атаки беспилотников в Таганроге.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ПВО#Беспилотники#Происшествия
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