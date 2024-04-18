rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Торговым сетям в Ростовской области запретили поднимать цены на яйца перед Пасхой

Торговым сетям в Ростовской области запретили поднимать цены на яйца перед Пасхой

18 апреля 2024, 13:24
Фото: 1MI
Торговым сетям в Ростовской области запретили поднимать цены на яйца перед Пасхой

ФАС запретила торговым сетям в Ростовской области поднимать цены на яйца

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предупредила о необходимости сохранить цены на яйца и не допустить их роста в преддверии православного праздника Пасхи.

Как сообщает контролирующий орган, за первый квартал оптовые цены на яйца в стране снизились.

Тем не менее, учитывая ожидаемый всплеск спроса на яйца перед Пасхой, ФАС предупредила торговые сети Ростовской области и других регионов о необходимости сдерживать рост розничных цен на этот продукт.

В Ростове стремительно растут цены на недвижимость и количество новостроек
Узнать подробнее

В ведомстве подчеркнули, что если себестоимость яиц будет снижаться, то торговые организации не должны необоснованно повышать отпускные цены. При выявлении нарушений ФАС пообещала принять меры антимонопольного реагирования.

Ранее стало известно, что губернатор Ростовской области Голубев заявил о росте зарплат на 15%.

Читайте также:
Риелтор советует поторопиться желающим купить жилье в Ростове-на-ДонуПродавцы автомобилей в Ростовской области вынуждены снижать ценыЦены на машины могут взлететь в РФ после ужесточения правил ввоза из-за границы
#Наталья Романова#Ростовская область#Цены#ФАС#Яйца#Пасха
Подпишитесь
В Ростовской области построят еще две полосы на М-4 «Дон»
Сегодня, 11:36
Перевозчиков заставят работать в отдаленных районах Ростовской области
Сегодня, 12:35
Реконструкция трассы М-4 «Дон» в Ростовской области растянется на несколько лет
Сегодня, 11:54
Потолок обрушился в подъезде пятиэтажки на Ларина в Ростове-на-Дону
Сегодня, 11:38
Юрист Габович рассказал, кто получит выплаты ко Дню Победы в Ростовской области
Сегодня, 10:39
Губернатор Ростовской области Голубев заявил о росте зарплат на 15%
Сегодня, 10:15
"