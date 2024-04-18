Торговым сетям в Ростовской области запретили поднимать цены на яйца перед Пасхой

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Как сообщает контролирующий орган, за первый квартал оптовые цены на яйца в стране снизились.
Тем не менее, учитывая ожидаемый всплеск спроса на яйца перед Пасхой, ФАС предупредила торговые сети Ростовской области и других регионов о необходимости сдерживать рост розничных цен на этот продукт.
В ведомстве подчеркнули, что если себестоимость яиц будет снижаться, то торговые организации не должны необоснованно повышать отпускные цены. При выявлении нарушений ФАС пообещала принять меры антимонопольного реагирования.
Ранее стало известно, что губернатор Ростовской области Голубев заявил о росте зарплат на 15%.