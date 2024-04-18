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Три беспилотника сбили над Каменском в ночь на 18 апреля

Три беспилотника сбили над Каменском в ночь на 18 апреля

18 апреля 2024, 00:09
Фото: Mil.ru
Три беспилотника сбили над Каменском в ночь на 18 апреля
В Ростовской области военные сбили три беспилотных летательных аппарата над Каменска-Шахтинским, сообщил губернатор Василий Голубев.

Глава региона уточнил, что около 02.00 мск в районе Каменска-Шахтинского военные силами противовоздушной обороны уничтожили три БПЛА. При этом, что могло твит целью для противника Голубев не сообщил. Он лишь пояснил, что последствия на земле уточняются.

Напомним, что в последний раз Киевский режим пытался атаковать Новошахтинск 12 апреля, но все четыре БПЛА были уничтожены. В Минобороны инцидент назвали попыткой террористического акта со стороны киевского режима.

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Кроме того, известно, что с начала года силы ПВО на территории Ростовской области поразили порядка 100 целей.

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