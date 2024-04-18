Три беспилотника сбили над Каменском в ночь на 18 апреля

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Глава региона уточнил, что около 02.00 мск в районе Каменска-Шахтинского военные силами противовоздушной обороны уничтожили три БПЛА. При этом, что могло твит целью для противника Голубев не сообщил. Он лишь пояснил, что последствия на земле уточняются.
Напомним, что в последний раз Киевский режим пытался атаковать Новошахтинск 12 апреля, но все четыре БПЛА были уничтожены. В Минобороны инцидент назвали попыткой террористического акта со стороны киевского режима.
Кроме того, известно, что с начала года силы ПВО на территории Ростовской области поразили порядка 100 целей.