В России хотят укомплектовать бригады скорой помощи системами видеофиксации

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Милонов объяснил свое предложение тем, что все мы уже неоднократно слышали или читали о случаях нападений на врачей со стороны утративших самообладание граждан.
В своем обращении Милонов просит рассмотреть возможность оснащения бригад скорой помощи (включая частные компании) системами видеозаписи того, что происходит, пишет RT.
При этом врач должен иметь право выбора использования или не выбора данной системы в зависимости от своего желания или обстоятельств.