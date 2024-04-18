rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:12

Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 08:14

Updated Сегодня, 08:14

В России хотят укомплектовать бригады скорой помощи системами видеофиксации

18 апреля 2024, 08:12
Депутат Государственной Думы Виталий Милонов предложил рассмотреть возможность оборудования бригад скорой помощи видеокамерами. Письмо было адресовано министру здравоохранения Российской Федерации Михаилу Мурашко.

Милонов объяснил свое предложение тем, что все мы уже неоднократно слышали или читали о случаях нападений на врачей со стороны утративших самообладание граждан.

В своем обращении Милонов просит рассмотреть возможность оснащения бригад скорой помощи (включая частные компании) системами видеозаписи того, что происходит, пишет RT.

При этом врач должен иметь право выбора использования или не выбора данной системы в зависимости от своего желания или обстоятельств.

Подпишитесь
Один человек пострадал при падении беспилотника в Ростовской области
Сегодня, 05:12
Губернатор Голубев заявил о разрушениях после падения беспилотников на Дону
Сегодня, 05:24
Киевский режим пытался совершить теракт в Ростовской области
Сегодня, 04:59
Губернатор Голубев заявил о разрушениях после падения беспилотников на Дону
Сегодня, 05:24
Три беспилотника сбили над Каменском в ночь на 18 апреля
Сегодня, 00:09
«По сценарию Орска»: активисты опасаются наводнения на Дону из-за Цимлянской плотины
Сегодня, 05:44
"