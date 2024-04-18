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Published Сегодня, 14:49

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В Ростове осудили мигранта, призывавшего местных жителей примкнуть к террористам

В Ростове осудили приезжего, призывавшего горожан примкнуть к террористам

18 апреля 2024, 14:49
Фото: unsplash
В Ростове осудили мигранта, призывавшего местных жителей примкнуть к террористам
Приговор оглашен в Ростове Хайдарали Ашурову, состоявшему в запрещенном террористическом сообществе, сообщила пресс-служба Южного окружного военного суда.

Ашуров является гражданином Таджикистана. В 2020 году, находясь в Ростове, он решил вступить в запрещенную международную террористическую организацию. Он погрузился в изучение ее идеологии посредством книг и видео в Интернете.

В том же 2020 году на протяжении нескольких месяцев Ашуров проводил в Ростове общедоступные собрания, где восхвалял эту террористическую организацию и заявлял о «необходимости совершения насильственных действий в отношении группы лиц по признаку отношения к религии».

В Ростове осудили сторонника запрещенной терррористической организации
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Его деятельность была пресечена. Суд в Ростове признал Ашурова виновным и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы.

Ранее в Ростове осудили банду, готовившую теракт в торговом центре в Ставрополе. Преступники являлись членами террористической организации. Именно кураторы дали им задание организовать теракт.

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