В Ростове осудили приезжего, призывавшего горожан примкнуть к террористам

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Ашуров является гражданином Таджикистана. В 2020 году, находясь в Ростове, он решил вступить в запрещенную международную террористическую организацию. Он погрузился в изучение ее идеологии посредством книг и видео в Интернете.
В том же 2020 году на протяжении нескольких месяцев Ашуров проводил в Ростове общедоступные собрания, где восхвалял эту террористическую организацию и заявлял о «необходимости совершения насильственных действий в отношении группы лиц по признаку отношения к религии».
Его деятельность была пресечена. Суд в Ростове признал Ашурова виновным и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы.
Ранее в Ростове осудили банду, готовившую теракт в торговом центре в Ставрополе. Преступники являлись членами террористической организации. Именно кураторы дали им задание организовать теракт.