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В Ростове осудили сторонника запрещенной терррористической организации

В Ростове осудили сторонника запрещенной терррористической организации

18 апреля 2024, 10:16
Фото: 1MI
В Ростове осудили сторонника запрещенной терррористической организации
Южный окружной военный суд в городе Ростове-на-Дону вынес приговор мужчине, обвиняемому в поддержке запрещенной террористической группировки, сообщает пресс-служба суда.

Мужчина признан виновным в оправдании и пропаганде экстремизма и приговорен к семи годам лишения свободы.

По данным следствия, в 2021 году обвиняемый, Хайдарали Ашуров, обратился к бывшему члену террористической организации с просьбой посодействовать во вступлении. После получения отказа он продолжил поиски кураторов, изучая литературу и идеологию запрещенной в России террористической группировки.

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В период с 26 апреля по 23 августа 2020 года он организовывал встречи в Ростове-на-Дону, на которых публично одобрял деятельность террористов.

Ранее стало известно, что суд прекратил дело о банкротстве дочери бывшего мэра города.

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#Наталья Романова#Ростов-на-Дону#Суд#Экстремизм#Терроризм#Преступления#Ростов
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