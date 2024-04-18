В Ростове осудили сторонника запрещенной терррористической организации

По данным следствия, в 2021 году обвиняемый, Хайдарали Ашуров, обратился к бывшему члену террористической организации с просьбой посодействовать во вступлении. После получения отказа он продолжил поиски кураторов, изучая литературу и идеологию запрещенной в России террористической группировки.