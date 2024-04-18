В Ростове осудили сторонника запрещенной терррористической организации

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Мужчина признан виновным в оправдании и пропаганде экстремизма и приговорен к семи годам лишения свободы.
По данным следствия, в 2021 году обвиняемый, Хайдарали Ашуров, обратился к бывшему члену террористической организации с просьбой посодействовать во вступлении. После получения отказа он продолжил поиски кураторов, изучая литературу и идеологию запрещенной в России террористической группировки.
В период с 26 апреля по 23 августа 2020 года он организовывал встречи в Ростове-на-Дону, на которых публично одобрял деятельность террористов.
Ранее стало известно, что суд прекратил дело о банкротстве дочери бывшего мэра города.