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В Ростовской области построят еще две полосы на М-4 «Дон»

В Ростовской области построят еще две полосы на М-4 «Дон»

18 апреля 2024, 11:36
Фото: donland.ru
В Ростовской области построят еще две полосы на М-4 «Дон»
В Ростовской области необходимо сделать еще две полосы на трассе М-4 «Дон» для комфортной реконструкции, заявил губернатор Василий Голубев.

Он рассказал, что это огромный и сложный проект, реализация которого позволит проводить реконструкцию в более комфортных условиях. По его словам, эту трассу, которая ведет на юг, никакая другая дорога не заменит.

Губернатор рассказал о планах провести реконструкции трассы. Он предложил представить, что будет, когда по двум полосам начнутся работы.

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«Это процесс не одного года, так как расстояние 100 километров, а стоимость 91 миллиард рублей. Это значит работы будут продолжаться более года», — уточнил глава области

Ранее на участке М-4 «Дон» в Ростовской области разрешили разгоняться до 110 километров в час.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Губернатор#Реконструкция#М-4 «Дон»
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