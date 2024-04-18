В Ростовской области построят еще две полосы на М-4 «Дон»

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Он рассказал, что это огромный и сложный проект, реализация которого позволит проводить реконструкцию в более комфортных условиях. По его словам, эту трассу, которая ведет на юг, никакая другая дорога не заменит.
Губернатор рассказал о планах провести реконструкции трассы. Он предложил представить, что будет, когда по двум полосам начнутся работы.
«Это процесс не одного года, так как расстояние 100 километров, а стоимость 91 миллиард рублей. Это значит работы будут продолжаться более года», — уточнил глава области
Ранее на участке М-4 «Дон» в Ростовской области разрешили разгоняться до 110 километров в час.