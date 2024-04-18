В Ростовской области резко подорожала рыба

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Статистическое ведомство сопоставило мартовские цены с ценами на декабрь 2023 года. Выяснилось, что потребительские цены выросли на 1,7%.
Продовольственные товары подорожали с декабря на 2,3%. Чуть меньше инфляция коснулась услуг, они стали дороже на 2,2%. Стоимость непродовольственных товаров поднялась на 0,7%.
Среди продуктов значительней всего подорожала плодовоовощная продукция — на 11%. На 5,7% стала дороже рыба и морепродукты. Замыкает тройку лидеров по росту стоимости сливочное масло с показателем инфляции в 5,7%.
Из непродовольственных товаров больше других подорожали телерадиотовары — почти на 5%.
В сфере услуг с начала года на 11,3% поднялась стоимость медицинских услуг. На почти 10% подорожали туристические поездки за рубеж.
Ранее фермеры спрогнозировали подорожание овощей в Ростовской области.