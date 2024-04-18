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Posted Сегодня, 15:01

Published Сегодня, 15:01

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

Потребительские цены в Ростовской области выросли почти на 2% с начала года

В Ростовской области резко подорожала рыба

18 апреля 2024, 15:01
Фото: rostovgazeta.ru
Потребительские цены в Ростовской области выросли почти на 2% с начала года

Потребительские цены в Ростовской области выросли почти на 2% с начала года

Продовольственные товары в Ростовской области с начала года поднялись в цене на 2,37%, сообщил Ростовстат.

Статистическое ведомство сопоставило мартовские цены с ценами на декабрь 2023 года. Выяснилось, что потребительские цены выросли на 1,7%.

Продовольственные товары подорожали с декабря на 2,3%. Чуть меньше инфляция коснулась услуг, они стали дороже на 2,2%. Стоимость непродовольственных товаров поднялась на 0,7%.

Среди продуктов значительней всего подорожала плодовоовощная продукция — на 11%. На 5,7% стала дороже рыба и морепродукты. Замыкает тройку лидеров по росту стоимости сливочное масло с показателем инфляции в 5,7%.

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Из непродовольственных товаров больше других подорожали телерадиотовары — почти на 5%.

В сфере услуг с начала года на 11,3% поднялась стоимость медицинских услуг. На почти 10% подорожали туристические поездки за рубеж.

Ранее фермеры спрогнозировали подорожание овощей в Ростовской области.

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