В Ростовской области в два раза увеличат выплаты многодетным семьям

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Он заявил, что Ростовская область находится на шестом месте в стране по численности населения. Для повышения рождаемости в регионе выделяется помощь для семей с детьми. И в настоящее время свыше 200 тысяч семей получают региональную помощь.
Так, около 85 семей получают пособие на ребенка, 33 тысячи — ежемесячные выплаты на детей от года до двух лет.
Также Василий Голубев сообщил, что в Ростовской области проживают 18 тысяч многодетных семей с тремя и более детьми, которые получают ежемесячные выплаты.
За пять лет число многодетных семей увеличилось на 18 процентов.
«Я внес дополнительное решение по поддержке таких семей. В них я предлагаю увеличить в два раза ежемесячную выплату на каждого ребенка», — заявил губернатор.
Ранее стало известно, что брошенного ребенка нашла жительница Ростова на проезжей части на Зорге.