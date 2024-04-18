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Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

В Ростовской области в два раза могут увеличить выплаты многодетным

В Ростовской области в два раза увеличат выплаты многодетным семьям

18 апреля 2024, 11:17
Фото: donland.ru
В Ростовской области в два раза могут увеличить выплаты многодетным
В Ростовской области в два раза могут увеличить выплаты многодетным, об этом рассказал губернатор Ростовской области.

Он заявил, что Ростовская область находится на шестом месте в стране по численности населения. Для повышения рождаемости в регионе выделяется помощь для семей с детьми. И в настоящее время свыше 200 тысяч семей получают региональную помощь.

Так, около 85 семей получают пособие на ребенка, 33 тысячи — ежемесячные выплаты на детей от года до двух лет.

Также Василий Голубев сообщил, что в Ростовской области проживают 18 тысяч многодетных семей с тремя и более детьми, которые получают ежемесячные выплаты.

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За пять лет число многодетных семей увеличилось на 18 процентов.

«Я внес дополнительное решение по поддержке таких семей. В них я предлагаю увеличить в два раза ежемесячную выплату на каждого ребенка», — заявил губернатор.

Ранее стало известно, что брошенного ребенка нашла жительница Ростова на проезжей части на Зорге.

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