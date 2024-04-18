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Published Сегодня, 15:17

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Updated Сегодня, 15:19

В ЦБ объяснили высокие цены на мясо в Ростовской области

В ЦБ объяснили высокие цены на мясо в Ростовской области

18 апреля 2024, 15:17
Фото: 1MI
В ЦБ объяснили высокие цены на мясо в Ростовской области
В марте 2024 года цены на продовольствие в Ростовской области выросли на 8,91% год к году, сообщили в Центробанке.

Несмотря на общее снижение инфляции в регионе, цены на продукты все равно продолжают расти. Продовольствие в марте подорожало на 8,91%.

Так, рост цен ударил по говядине и мясу птицы. В ЦБ объяснили, что мясной продукции на прилавках стало меньше из-за снижения темпов ее производства. Также животноводы пошли на повышение цен из-за возросших затрат на зарплату сотрудникам и сырье.

Похожая ситуация сложилась и с рыбой. Производства региона стали поставлять рыбу на прилавки в меньших количествах. К тому же производителям с начала года тоже нужно было поднимать зарплаты сотрудникам. Поэтому стоимость живой и охлажденной рыбы увеличилась.

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Чуть более оптимистичная ситуация сложилась с ценами на яйца. Их стоимость хоть и продолжила расти, но не такими быстрыми темпами как в конце прошлого года. В ЦБ объяснили это мерами, принятыми властями, а также ростом производства яиц внутри региона.

Ранее стало известно, где можно сэкономить на покупке мяса в Ростовской области.

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#Алина Заярная#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ЦБ#Инфляция в Ростовской области#Цены на продукты в Ростовской области
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