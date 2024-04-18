В ЦБ объяснили высокие цены на мясо в Ростовской области

Чуть более оптимистичная ситуация сложилась с ценами на яйца. Их стоимость хоть и продолжила расти, но не такими быстрыми темпами как в конце прошлого года. В ЦБ объяснили это мерами, принятыми властями, а также ростом производства яиц внутри региона.