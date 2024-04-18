В ЦБ объяснили высокие цены на мясо в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Несмотря на общее снижение инфляции в регионе, цены на продукты все равно продолжают расти. Продовольствие в марте подорожало на 8,91%.
Так, рост цен ударил по говядине и мясу птицы. В ЦБ объяснили, что мясной продукции на прилавках стало меньше из-за снижения темпов ее производства. Также животноводы пошли на повышение цен из-за возросших затрат на зарплату сотрудникам и сырье.
Похожая ситуация сложилась и с рыбой. Производства региона стали поставлять рыбу на прилавки в меньших количествах. К тому же производителям с начала года тоже нужно было поднимать зарплаты сотрудникам. Поэтому стоимость живой и охлажденной рыбы увеличилась.
Чуть более оптимистичная ситуация сложилась с ценами на яйца. Их стоимость хоть и продолжила расти, но не такими быстрыми темпами как в конце прошлого года. В ЦБ объяснили это мерами, принятыми властями, а также ростом производства яиц внутри региона.
Ранее стало известно, где можно сэкономить на покупке мяса в Ростовской области.