Власти Ростовской области сделали заявление после сообщений о звуках взрывов

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Жители региона в соцсетях начали писать комментарии о громких звуках, похожих на взрывы. По их словам, было около 15-20 хлопков.
«В районе Шолохова было очень громко», — пишут ростовчане.
«Слышно хорошо… Глухой звук. Я подумала, что учения. Но не очень похоже», — говорится в комментариях.
«Да, раз 20 было», — заявили пользователи. Теперь эту ситуацию прокомментировали власти.
«По данным оперативных служб, системы ПВО не работали, в систему 112 информация не поступала», — прокомментировали в правительстве области
Добавим, что в ночь на четверг над регионом сбили три беспилотника. Обломки рухнули на производственное здание и ранили одного человека.