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Власти Ростовской области сделали заявление после сообщений о звуках взрывов

Власти Ростовской области сделали заявление после сообщений о звуках взрывов

18 апреля 2024, 09:12
Фото: mil.ru
Власти Ростовской области сделали заявление после сообщений о звуках взрывов

Власти опровергли работу системы ПВО в Ростовской области

В Ростовской области утром в четверг, 18 апреля, не срабатывала система ПВО, сообщили в правительстве региона.

Жители региона в соцсетях начали писать комментарии о громких звуках, похожих на взрывы. По их словам, было около 15-20 хлопков.

«В районе Шолохова было очень громко», — пишут ростовчане.

«Слышно хорошо… Глухой звук. Я подумала, что учения. Но не очень похоже», — говорится в комментариях.

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«Да, раз 20 было», — заявили пользователи. Теперь эту ситуацию прокомментировали власти.

«По данным оперативных служб, системы ПВО не работали, в систему 112 информация не поступала», — прокомментировали в правительстве области

Добавим, что в ночь на четверг над регионом сбили три беспилотника. Обломки рухнули на производственное здание и ранили одного человека.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ПВО#Взрывы#Ростов#Происшествия
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