rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:57

Published Сегодня, 06:57

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

Человек погиб во время мыть окон в Ростове-на-Дону

Женщина погибла во время мытья окон в Ростове-на-Дону

18 апреля 2024, 06:57
Фото: 1MI
Человек погиб во время мыть окон в Ростове-на-Дону

Ростовчанка выпала из окна и погиб на Королева

В Ростове-на-Дону местная жительница пыталась помыть окна и упала с большой высоты, сообщили очевидцы в соцсетях.

По их информации, происшествие случилось на улице Королева, в СЖМ. Они рассказали, что женщина мыла окна, не удержалась и выпала.

Ростовчане сообщили, что пострадавшая погибла от полученных травм. Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Пользователи в комментариях написали, что в целях безопасности покупают себе робота-мойщика.

«Откуда-то вообще сверху летел»: мужчина выпал из окна дома в Ростове
Узнать подробнее
Человек погиб во время мыть окон в Ростове-на-ДонуЧеловек погиб во время мыть окон в Ростове-на-Дону
Человек погиб во время мыть окон в Ростове-на-ДонуЧеловек погиб во время мыть окон в Ростове-на-Дону
Человек погиб во время мыть окон в Ростове-на-Дону
Фото: ТГ Это Ростов

«Нормальная техника, я тоже купила, у меня страх высоты», — заявили ростовчане.

«Я без страховки даже на крышу не лезу, а тут окно», — пишут местные жители.

«Почему не вызвать альпинистов, которые занимаются этим», — сообщают пользователи. В целом они выразили мнение, что опасно мыть окна без страховки.

Ранее мужчина выпал из окна дома и погиб в Ростове-на-Дону.

Читайте также:
«Откуда-то вообще сверху летел»: мужчина выпал из окна дома в РостовеМужчина выпал из окна дома и погиб в Ростове-на-ДонуПожилая женщина выпала из окна и погибла в Ростове-на-Дону
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Происшествия
Подпишитесь
Один человек пострадал при падении беспилотника в Ростовской области
Сегодня, 05:12
Губернатор Голубев заявил о разрушениях после падения беспилотников на Дону
Сегодня, 05:24
Киевский режим пытался совершить теракт в Ростовской области
Сегодня, 04:59
Губернатор Голубев заявил о разрушениях после падения беспилотников на Дону
Сегодня, 05:24
Три беспилотника сбили над Каменском в ночь на 18 апреля
Сегодня, 00:09
«По сценарию Орска»: активисты опасаются наводнения на Дону из-за Цимлянской плотины
Сегодня, 05:44
"