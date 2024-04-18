Женщина погибла во время мытья окон в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
По их информации, происшествие случилось на улице Королева, в СЖМ. Они рассказали, что женщина мыла окна, не удержалась и выпала.
Ростовчане сообщили, что пострадавшая погибла от полученных травм. Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Пользователи в комментариях написали, что в целях безопасности покупают себе робота-мойщика.
«Нормальная техника, я тоже купила, у меня страх высоты», — заявили ростовчане.
«Я без страховки даже на крышу не лезу, а тут окно», — пишут местные жители.
«Почему не вызвать альпинистов, которые занимаются этим», — сообщают пользователи. В целом они выразили мнение, что опасно мыть окна без страховки.
Ранее мужчина выпал из окна дома и погиб в Ростове-на-Дону.