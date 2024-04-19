«Аннушка разлила масло»: прохожий бросился под трамвай в центре Ростова

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Происшествие случилось днем 19 апреля в районе пригородного железнодорожного вокзала. Неизвестный мужчина бросился под колеса проезжающего поблизости трамвая.
Очевидцы сообщают, что он чудом смог выжить. На место оперативно прибыла скорая помощь, полиция и спасатели.
В управлении МВД по городу подробностями инцидента пока не делились. Информация уточняется.
В социальных сетях ростовчане провели параллель между инцидентом и романом Булгакова «Мастер и Маргарита».
«Аннушка разлила масло. Ждем провокаций от свиты Воланда», — иронизируют горожане.
Ранее два городских автобуса столкнулись в Ростове из-за гонки водителей.