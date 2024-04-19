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Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

«Аннушка разлила масло»: мужчина бросился под трамвай в центре Ростова

«Аннушка разлила масло»: прохожий бросился под трамвай в центре Ростова

19 апреля 2024, 11:39
Фото: donland.ru
«Аннушка разлила масло»: мужчина бросился под трамвай в центре Ростова

Мужчина бросился под трамвай у главного вокзала в Ростове

Неизвестный едва не погиб под трамваем в центре Ростова, сообщили в социальных сетях очевидцы.

Происшествие случилось днем 19 апреля в районе пригородного железнодорожного вокзала. Неизвестный мужчина бросился под колеса проезжающего поблизости трамвая.

Очевидцы сообщают, что он чудом смог выжить. На место оперативно прибыла скорая помощь, полиция и спасатели.

В управлении МВД по городу подробностями инцидента пока не делились. Информация уточняется.

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Фото: Вк/MDK

В социальных сетях ростовчане провели параллель между инцидентом и романом Булгакова «Мастер и Маргарита».

«Аннушка разлила масло. Ждем провокаций от свиты Воланда», — иронизируют горожане.

Ранее два городских автобуса столкнулись в Ростове из-за гонки водителей.

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