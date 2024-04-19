rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:00

Published Сегодня, 10:00

Modified Сегодня, 10:02

Updated Сегодня, 10:02

Буденновский в Ростове не будут ремонтировать из-за строительства трамвая

Буденновский в Ростове не будут ремонтировать из-за строительства трамвая

19 апреля 2024, 10:00
Фото: Яндекс.Карты
Буденновский в Ростове не будут ремонтировать из-за строительства трамвая
Ремонтировать асфальтобетонное покрытие на Буденновском в Ростове, вероятно, будут только после прокладки трамвайных путей, сообщила администрация города.

Жители Ростова в социальных сетях пожаловались на качество дорожного покрытия на одном из главных проспектов города. Пресс-служба администрации в своем ответе пояснила, что Буденновский «предварительно» входит в программу реконструкции и модернизации трамвайных линий в городе. Сейчас реализацией этого проекта занимается компания «Синара».

Власти закупят 76 трехсекционных трамваев для Ростова-на-Дону
Узнать подробнее

«На этом основании выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части на проспекте Буденновский возможно после реализации проекта по реконструкции и модернизации трамвайной линии на этом объекте», — пишет пресс-служба городской управы.

Сейчас пути прокладывают только в Левенцовском микрорайоне. О начале реконструкции путей в центре речи пока не идет.

Ранее активисты выступили против трамвайных путей на Северном в Ростове.

Читайте также:
Движение по участку М-4 «Дон» в Ростовской области запустят к летуК концу 2024 года в Ростовской области установят еще 1100 камер видеонаблюденияПрокуратура Ростовской области отчитала губернатора Голубева за состояние дорог
#Алина Заярная#Общество#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Дороги#Ростов
Подпишитесь
В Сеть слили видео задержания экс-министра экологии Ростовской области Урбана
Сегодня, 10:27
Силовики нагрянули в МРЭО Госавтоинспекции в Ростове-на-Дону
Сегодня, 12:56
В Ростове создали систему для дальнего обнаружения беспилотников
Сегодня, 12:30
Западный начало топить кипятком в Ростове-на-Дону
Сегодня, 12:15
«Аннушка разлила масло»: прохожий бросился под трамвай в центре Ростова
Сегодня, 11:39
Подозреваемого в резонансном убийстве байкера задержали в Ростовской области
Сегодня, 11:37
"