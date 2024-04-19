Буденновский в Ростове не будут ремонтировать из-за строительства трамвая

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Жители Ростова в социальных сетях пожаловались на качество дорожного покрытия на одном из главных проспектов города. Пресс-служба администрации в своем ответе пояснила, что Буденновский «предварительно» входит в программу реконструкции и модернизации трамвайных линий в городе. Сейчас реализацией этого проекта занимается компания «Синара».
«На этом основании выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части на проспекте Буденновский возможно после реализации проекта по реконструкции и модернизации трамвайной линии на этом объекте», — пишет пресс-служба городской управы.
Сейчас пути прокладывают только в Левенцовском микрорайоне. О начале реконструкции путей в центре речи пока не идет.
Ранее активисты выступили против трамвайных путей на Северном в Ростове.