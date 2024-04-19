Буденновский в Ростове не будут ремонтировать из-за строительства трамвая

Жители Ростова в социальных сетях пожаловались на качество дорожного покрытия на одном из главных проспектов города. Пресс-служба администрации в своем ответе пояснила, что Буденновский «предварительно» входит в программу реконструкции и модернизации трамвайных линий в городе. Сейчас реализацией этого проекта занимается компания «Синара».