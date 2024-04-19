Для Ростовской области закупят «Метеор» на 120 пассажиров

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
Губернатор отметил, что приобретение судна «Метеор» станет продолжением успешной реализации проекта по внедрению водного транспорта в области.
Первые два судна «Валдай» уже стали частью этого проекта и демонстрируют свою эффективность, осуществляя пассажирские перевозки на подводных крыльях.
Ранее стало известно, что на набережной Ростова образовались очереди из желающих прокатиться на судах «Валдай». При этом, некоторые рейсы по определенным причинам были отменены.