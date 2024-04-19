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Для Ростовской области закупят «Метеор» на 120 пассажиров

Для Ростовской области закупят «Метеор» на 120 пассажиров

19 апреля 2024, 16:24
Фото: Caughtin16k/cc by 4.0/wikimedia.org
Для Ростовской области будет закуплено современное судно «Метеор», способное вмещать до 120 пассажиров, сообщил в эфире радио «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» на 89,8 FM рассказал губернатор Василий Голубев.

Губернатор отметил, что приобретение судна «Метеор» станет продолжением успешной реализации проекта по внедрению водного транспорта в области.

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Первые два судна «Валдай» уже стали частью этого проекта и демонстрируют свою эффективность, осуществляя пассажирские перевозки на подводных крыльях.

Ранее стало известно, что на набережной Ростова образовались очереди из желающих прокатиться на судах «Валдай». При этом, некоторые рейсы по определенным причинам были отменены.

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#Наталья Романова#Ростовская область#Пассажиры#Губернатор#Проект#Судно#Валдай#Метеор#Водный транспорт
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