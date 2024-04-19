Дороги в Ростове перекроют из-за концерта и спортивных мероприятий 1 мая

Так, уже во вторник, 30 мая, движение машин перекроют на Театральной площади с 21.00 мск. Ездить там запретят до 18.00 мск 1 мая. На улицах Большой Садовой и Советской проезд ограничат 1 мая с 08.00 мск до 13.00 мск.