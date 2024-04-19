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Posted Сегодня, 09:24

Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

Дороги в Ростове перекроют из-за концерта и спортивных мероприятий 1 мая

Дороги в Ростове перекроют из-за концерта и спортивных мероприятий 1 мая

19 апреля 2024, 09:24
Фото: donland.ru
Дороги в Ростове перекроют из-за концерта и спортивных мероприятий 1 мая
В День труда в Ростове введут дорожные ограничения, сообщили в администрации города.

Так, уже во вторник, 30 мая, движение машин перекроют на Театральной площади с 21.00 мск. Ездить там запретят до 18.00 мск 1 мая. На улицах Большой Садовой и Советской проезд ограничат 1 мая с 08.00 мск до 13.00 мск.

В четверг, 2 мая, нельзя будет проехать по проспекту Театральному с 08.00 мск до 18.00 мск.

Сообщается, что в эти часы на указанных улицах будут проходить концерты и спортивные мероприятия.

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В День труда в Ростове введут дорожные ограничения, сообщили в администрации города.В День труда в Ростове введут дорожные ограничения, сообщили в администрации города.
В День труда в Ростове введут дорожные ограничения, сообщили в администрации города.
Фото: rostov-gorod.ru

Водителям стоит заранее продумать маршрут движения по центру города в праздничные дни.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала, какие дни в мае сделали рабочими и нерабочими.

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