Дороги в Ростове перекроют из-за концерта и спортивных мероприятий 1 мая

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Так, уже во вторник, 30 мая, движение машин перекроют на Театральной площади с 21.00 мск. Ездить там запретят до 18.00 мск 1 мая. На улицах Большой Садовой и Советской проезд ограничат 1 мая с 08.00 мск до 13.00 мск.
В четверг, 2 мая, нельзя будет проехать по проспекту Театральному с 08.00 мск до 18.00 мск.
Сообщается, что в эти часы на указанных улицах будут проходить концерты и спортивные мероприятия.
Водителям стоит заранее продумать маршрут движения по центру города в праздничные дни.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала, какие дни в мае сделали рабочими и нерабочими.