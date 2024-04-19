Дожди будут заливать Ростовскую область на выходных

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
Modified Сегодня, 05:59
Updated Сегодня, 05:59
В пятницу, 19 апреля, в регионе пройдут кратковременные дожди, и ветер может усилиться до 16 метров в секунду. После жаркого четверга, в пятницу днем ожидается теплая погода до +21 градуса.
В регионе в выходные продолжатся кратковременные грозовые дожди. В субботу, 20 апреля, ожидаются осадки днем, при этом сохранится сильный ветер. Несмотря на такие погодные условия, днем прогнозируют потепление до +25 градусов.
В воскресенье, 21 апреля, ожидаются дожди. В большинстве районов температура поднимется до +22 градусов, а на востоке региона она достигнет +28 градусов.
В ночное время температура будет опускаться до +11 градусов.
Ранее почти 100 школ и 142 детсада закрывали в регионе из-за циклона «Ольга»