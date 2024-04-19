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Published Сегодня, 05:57

Modified Сегодня, 05:59

Updated Сегодня, 05:59

Дожди будут заливать Ростовскую область на выходных

Дожди будут заливать Ростовскую область на выходных

19 апреля 2024, 05:57
Фото: 1MI
В Ростовской области на выходных будет теплая погода и могут пройти дожди, сообщили синоптики.

В пятницу, 19 апреля, в регионе пройдут кратковременные дожди, и ветер может усилиться до 16 метров в секунду. После жаркого четверга, в пятницу днем ожидается теплая погода до +21 градуса.

В регионе в выходные продолжатся кратковременные грозовые дожди. В субботу, 20 апреля, ожидаются осадки днем, при этом сохранится сильный ветер. Несмотря на такие погодные условия, днем прогнозируют потепление до +25 градусов.

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В воскресенье, 21 апреля, ожидаются дожди. В большинстве районов температура поднимется до +22 градусов, а на востоке региона она достигнет +28 градусов.

В ночное время температура будет опускаться до +11 градусов.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ветер#Погода#Дожди#Синоптики
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