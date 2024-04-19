Экс-министра экологии Ростовской области Урбана арестовали до 16 июня

Posted Сегодня, 18:34
Published Сегодня, 18:34
Modified Сегодня, 18:36
Updated Сегодня, 18:36
Он проведет в СИЗО до 16 июня в рамках этого дела. Здесь говорится о бывшем министре природных ресурсов и экологии, который сейчас находится на посту главы филиала ФГБУ «Россельхозцентра».
Его и заместителя Асмик Маркарян подозревают в махинациях на сумму свыше 11 миллионов рублей. Речь может идти о заключении фиктивных контрактов на обслуживание объектов «Россельхозцентра».
Теперь стало известно о возбужденном уголовном деле и аресте Урбана. Маркарян избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на тот же срок.
Ранее в Сети разместили видео задержания экс-министра Урбана.