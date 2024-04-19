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Экс-министра экологии Ростовской области Урбана арестовали до 16 июня

Экс-министра экологии Ростовской области Урбана арестовали до 16 июня

19 апреля 2024, 18:34
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону суд посадил под стражу Геннадия Урбана по уголовному делу о присвоении, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Он проведет в СИЗО до 16 июня в рамках этого дела. Здесь говорится о бывшем министре природных ресурсов и экологии, который сейчас находится на посту главы филиала ФГБУ «Россельхозцентра».

Его и заместителя Асмик Маркарян подозревают в махинациях на сумму свыше 11 миллионов рублей. Речь может идти о заключении фиктивных контрактов на обслуживание объектов «Россельхозцентра».

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Теперь стало известно о возбужденном уголовном деле и аресте Урбана. Маркарян избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на тот же срок.

Ранее в Сети разместили видео задержания экс-министра Урбана.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Арест#Уголовное дело#Происшествия
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