Грозовой фронт накроет Ростовскую области с 20 апреля

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
В субботу и воскресенье в регионе пройдут дожди с грозами. Ненастье дойдет и до Ростова-на-Дону. Скорость ветра в области увеличится до 18 метров в секунду.
Температура воздуха также значительно снизится. Ростов покинет жаркий зной. Температура воздуха днем в среднем составит +23 градуса. Ночью будет холодать до +8 градусов.
С понедельника, 22 апреля, дожди прекратятся, хотя облачность сохранится. Однако прогнозируется небольшое похолодание до +18 градусов в дневное время и +7 градусов в вечернее.
Ранее стал известен прогноз погоды на май в Ростовской области.