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Posted Сегодня, 07:50

Published Сегодня, 07:50

Modified Сегодня, 07:52

Updated Сегодня, 07:52

На ближайших выходных в Ростовской области ожидается похолодание и дожди

Грозовой фронт накроет Ростовскую области с 20 апреля

19 апреля 2024, 07:50
Фото: pxhere.com
На ближайших выходных в Ростовской области ожидается похолодание и дожди
На ближайших выходных в Ростовской области ожидается похолодание и дожди, сообщают синоптики.

В субботу и воскресенье в регионе пройдут дожди с грозами. Ненастье дойдет и до Ростова-на-Дону. Скорость ветра в области увеличится до 18 метров в секунду.

Температура воздуха также значительно снизится. Ростов покинет жаркий зной. Температура воздуха днем в среднем составит +23 градуса. Ночью будет холодать до +8 градусов.

Дожди будут заливать Ростовскую область на выходных
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С понедельника, 22 апреля, дожди прекратятся, хотя облачность сохранится. Однако прогнозируется небольшое похолодание до +18 градусов в дневное время и +7 градусов в вечернее.

Ранее стал известен прогноз погоды на май в Ростовской области.

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