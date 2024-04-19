МРЭО в Ростовской области переведут на особый режим работы

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
В преддверии Дня труда 1 мая в стране будет объявлено 4 выходных дня подряд — с воскресенья по среду. Аналогичная ситуация ожидается и с празднованием Дня Победы 9 мая, когда выходные придутся на четверг–воскресенье.
В эти праздничные дни — 1 и 9 мая — МРЭО Ростовской области будут закрыты. В остальные дни они продолжат работать в обычном режиме.
Сотрудники донской Госавтоинспекции рекомендуют жителям заранее записываться на прием в МРЭО, чтобы избежать массового скопления людей возле зданий ГИБДД в праздничные дни.
Ранее стало известно, что силовики нагрянули в МРЭО Госавтоинспекции в Ростове-на-Дону.