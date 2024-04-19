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Posted Сегодня, 14:35

Published Сегодня, 14:35

Modified Сегодня, 14:37

Updated Сегодня, 14:37

В Ростовской области на майские праздники МРЭО будет работать по особому графику

МРЭО в Ростовской области переведут на особый режим работы

19 апреля 2024, 14:35
Фото: Яндекс. Карты / Жанна
В Ростовской области на майские праздники МРЭО будет работать по особому графику

В Ростовской области на майские праздники МРЭО будет работать по особому графику

График работы МРЭО изменится в связи с предстоящими праздниками, сообщили в управление ГИБДД по Ростовской области.

В преддверии Дня труда 1 мая в стране будет объявлено 4 выходных дня подряд — с воскресенья по среду. Аналогичная ситуация ожидается и с празднованием Дня Победы 9 мая, когда выходные придутся на четверг–воскресенье.

В эти праздничные дни — 1 и 9 мая — МРЭО Ростовской области будут закрыты. В остальные дни они продолжат работать в обычном режиме.

Сотрудники донской Госавтоинспекции рекомендуют жителям заранее записываться на прием в МРЭО, чтобы избежать массового скопления людей возле зданий ГИБДД в праздничные дни.

Ранее стало известно, что силовики нагрянули в МРЭО Госавтоинспекции в Ростове-на-Дону.

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#Наталья Романова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ГИБДД#День Победы#Праздники#Запись на прием#МРЭО#График работы
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