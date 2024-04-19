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Posted Сегодня, 13:38

Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Пациентка британской клиники скончалась от переизбытка воды

19 апреля 2024, 13:38
В клинике в Великобритании произошла трагическая ситуация: пациентка, которая проходила лечение от шизофрении, умерла после того, как выпила большое количество воды. Ее родители решили обратиться в суд.

28-летняя женщина из Великобритании получала медицинскую помощь в одной из клиник. В один из дней она потеряла сознание после того, как выпила очень много жидкости. После этого произошел несчастный случай, и женщина скончалась, пишет vse42.ru.

Судмедэксперты предполагают, что возможно женщина испытывала сильную жажду, что иногда происходит при приеме определенных лекарственных препаратов, именно поэтому она выпила слишком много воды.

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