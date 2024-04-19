Пациентка британской клиники скончалась от переизбытка воды

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
28-летняя женщина из Великобритании получала медицинскую помощь в одной из клиник. В один из дней она потеряла сознание после того, как выпила очень много жидкости. После этого произошел несчастный случай, и женщина скончалась, пишет vse42.ru.
Судмедэксперты предполагают, что возможно женщина испытывала сильную жажду, что иногда происходит при приеме определенных лекарственных препаратов, именно поэтому она выпила слишком много воды.