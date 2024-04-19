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Published Сегодня, 10:46

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

Законсервированный пивной завод выставили на продажу в Ростовской области

Пивзавод не для «умников» продают по загадочной цене в Ростовской области

19 апреля 2024, 10:46
Фото: Авито.ру
Законсервированный пивной завод выставили на продажу в Ростовской области

Законсервированный пивной завод выставили на продажу в Ростовской области

Готовый бизнес по производству пива продают в Ростовской области, сообщение об этом появилось на портале свободных объявлений.

Продавец указывает, что пивоваренный завод может производить до 160 тонн продукции в месяц. Предприятие оборудовано всем необходимым, проведены туда и необходимые коммуникации, разработана система очистки и умягчения по стандартам чешского пива. Текущий собственник готов предоставить все необходимые сертификаты.

«Разработаны и выпускаются самые востребованные на Юге России сорта», — говорит он.

Готовый бизнес в Ростове-на-Дону: какой купить и что продают
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«Разработаны и выпускаются самые востребованные на Юге России сорта», — говорит он.«Разработаны и выпускаются самые востребованные на Юге России сорта», — говорит он.
«Разработаны и выпускаются самые востребованные на Юге России сорта», — говорит он.«Разработаны и выпускаются самые востребованные на Юге России сорта», — говорит он.
«Разработаны и выпускаются самые востребованные на Юге России сорта», — говорит он.«Разработаны и выпускаются самые востребованные на Юге России сорта», — говорит он.
«Разработаны и выпускаются самые востребованные на Юге России сорта», — говорит он.
Фото: Авито.ру

Стоимость пивоваренного завода не указывается. Однако продавец пишет о том, что купить такой бизнес за небольшие деньги нельзя.

«Один умник купил за 20 миллионов небольшой заводик (сэкономил, так сказать), так вот, прошло полтора года, он туда вбухал ещё 45 миллионов и до сих пор не вышел на показатели нашего завода. Потерял время и деньги. Так, что очень хорошо подумайте, а лучше сразу проконсультируйтесь с хорошим специалистом в этой сфере», — указывает текущий владелец предприятия.

Вероятно, стоимость пивоваренного завода превысит 50 миллионов рублей. Сейчас он законсервирован и не работает.

Ранее сообщалось, что ростовчане массово распродают свои пивные магазины.

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#Алина Заярная#Бизнес#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростов#Пивной бизнес#Производство в Ростовской области
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