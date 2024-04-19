Пивзавод не для «умников» продают по загадочной цене в Ростовской области

«Один умник купил за 20 миллионов небольшой заводик (сэкономил, так сказать), так вот, прошло полтора года, он туда вбухал ещё 45 миллионов и до сих пор не вышел на показатели нашего завода. Потерял время и деньги. Так, что очень хорошо подумайте, а лучше сразу проконсультируйтесь с хорошим специалистом в этой сфере», — указывает текущий владелец предприятия.