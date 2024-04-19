Пивзавод не для «умников» продают по загадочной цене в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Продавец указывает, что пивоваренный завод может производить до 160 тонн продукции в месяц. Предприятие оборудовано всем необходимым, проведены туда и необходимые коммуникации, разработана система очистки и умягчения по стандартам чешского пива. Текущий собственник готов предоставить все необходимые сертификаты.
«Разработаны и выпускаются самые востребованные на Юге России сорта», — говорит он.
Стоимость пивоваренного завода не указывается. Однако продавец пишет о том, что купить такой бизнес за небольшие деньги нельзя.
«Один умник купил за 20 миллионов небольшой заводик (сэкономил, так сказать), так вот, прошло полтора года, он туда вбухал ещё 45 миллионов и до сих пор не вышел на показатели нашего завода. Потерял время и деньги. Так, что очень хорошо подумайте, а лучше сразу проконсультируйтесь с хорошим специалистом в этой сфере», — указывает текущий владелец предприятия.
Вероятно, стоимость пивоваренного завода превысит 50 миллионов рублей. Сейчас он законсервирован и не работает.
Ранее сообщалось, что ростовчане массово распродают свои пивные магазины.