Подозреваемого в резонансном убийстве байкера задержали в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Канал пишет, что 21-летнего Аббасова подозревают в убийстве байкера в московском Люблино. Следствие сообщило, что 17 апреля на улице Краснодарской мужчина сделал фигуранту замечание за парковку на тротуаре, но тот напал с ножом и убил своего оппонента.
После этого нападавший скрылся и сейчас появилась информация о его задержании. А само происшествие вызвало резонанс.
«Аббасова задержали в Ростовской области, куда он сбежал с места убийства. Вероятно, ему помогали скрыться родственники и друзья», — пишет канал.
Также по данным канала, байкер в день убийства приезжал к этому дому, чтобы увидеться с невестой. Официальной информации о задержании не поступало.
Ранее банду арестовали в Ростовской области за жестокое убийство двух человек.