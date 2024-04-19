Подозреваемого в резонансном убийстве байкера задержали в Ростовской области

Канал пишет, что 21-летнего Аббасова подозревают в убийстве байкера в московском Люблино. Следствие сообщило, что 17 апреля на улице Краснодарской мужчина сделал фигуранту замечание за парковку на тротуаре, но тот напал с ножом и убил своего оппонента.