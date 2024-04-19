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Published Сегодня, 11:37

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Updated Сегодня, 12:28

Подозреваемого в резонансном убийстве байкера задержали в Ростовской области

Подозреваемого в резонансном убийстве байкера задержали в Ростовской области

19 апреля 2024, 11:37
Фото: Unsplash
Подозреваемого в резонансном убийстве байкера задержали в Ростовской области
В Ростовской области провели операцию по задержанию Шахина Аббасова, которому вменяют убийство байкера, сообщает Telegram-канал Mash.

Канал пишет, что 21-летнего Аббасова подозревают в убийстве байкера в московском Люблино. Следствие сообщило, что 17 апреля на улице Краснодарской мужчина сделал фигуранту замечание за парковку на тротуаре, но тот напал с ножом и убил своего оппонента.

После этого нападавший скрылся и сейчас появилась информация о его задержании. А само происшествие вызвало резонанс.

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Канал пишет, что 21-летнего Аббасова подозревают в убийстве байкера в московском Люблино.Канал пишет, что 21-летнего Аббасова подозревают в убийстве байкера в московском Люблино.
Канал пишет, что 21-летнего Аббасова подозревают в убийстве байкера в московском Люблино.
Фото: ТГ-канал IrinaVolk_MVD

«Аббасова задержали в Ростовской области, куда он сбежал с места убийства. Вероятно, ему помогали скрыться родственники и друзья», — пишет канал.

Также по данным канала, байкер в день убийства приезжал к этому дому, чтобы увидеться с невестой. Официальной информации о задержании не поступало.

Ранее банду арестовали в Ростовской области за жестокое убийство двух человек.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Москва#Задержание#Байкер#Происшествия
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