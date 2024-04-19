Похолодание и сильный ветер ожидаются в Ростовской области с 19 апреля

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
В последние дни в городе складывалась жаркая погода, но в пятницу начнется похолодание.
Утром 19 апреля возможен небольшой дождь до полудня, при температуре +16 градусов. После этого ожидается солнечная погода, при температуре до +19 градусов днем и +15 вечером. А ветер может усилиться до шести метров в секунду.
В субботу потеплеет до +24 градусов, а в воскресенье температура составит +23 градуса. Будет облачная погода и сохранится сильный ветер.
В начале следующей недели средняя температура будет составлять +20 градусов, а с четверга может потеплеть. Дождей в эти периоды ждать не стоит.
Ранее энергетиков в донском регионе переводили на особый режим работы из-за непогоды.