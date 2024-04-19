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Published Сегодня, 05:24

Modified Сегодня, 05:26

Updated Сегодня, 05:26

Похолодание и сильный ветер ожидаются в Ростовской области с 19 апреля

Похолодание и сильный ветер ожидаются в Ростовской области с 19 апреля

19 апреля 2024, 05:24
Фото: 1MI
В Ростовской области в пятницу, 19 апреля, может похолодать и усилится ветер, сообщили синоптики.

В последние дни в городе складывалась жаркая погода, но в пятницу начнется похолодание.

Утром 19 апреля возможен небольшой дождь до полудня, при температуре +16 градусов. После этого ожидается солнечная погода, при температуре до +19 градусов днем и +15 вечером. А ветер может усилиться до шести метров в секунду.

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В субботу потеплеет до +24 градусов, а в воскресенье температура составит +23 градуса. Будет облачная погода и сохранится сильный ветер.

В начале следующей недели средняя температура будет составлять +20 градусов, а с четверга может потеплеть. Дождей в эти периоды ждать не стоит.

Ранее энергетиков в донском регионе переводили на особый режим работы из-за непогоды.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ветер#Погода#Похолодание
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