rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:47

Published Сегодня, 10:47

Modified Сегодня, 10:49

Updated Сегодня, 10:49

Политолог Михайлов: «Поступила команда — навести порядок в Ростовской области»

Политолог Михайлов: «Поступила команда — навести порядок в Ростовской области»

19 апреля 2024, 10:47
Фото: Unsplash
Политолог Михайлов: «Поступила команда — навести порядок в Ростовской области»

Политолог Михайлов предупредил о чистке в рядах чиновников Ростовской области

Силовики просто так не поднимают и не высчитывают затраты и потери бюджета. Видимо, поступила серьезная команда — навести порядок в Ростовской области, сообщил RostovGazeta политолог Евгений Михайлов.

Напомним, что по информации в СМИ, задержан экс-министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Геннадий Урбан. Его подозревают в хищении 11 миллионов рублей.

«Последнее время мы видим много предписаний прокуратуры в отношении чиновников. Не секрет, что спецслужбы плотно занимаются тем, что происходит в регионе», — отмечает Евгений Михайлов.
Силовики задержали экс-министра экологии Ростовской области Урбана
Узнать подробнее

Спикер полагает, что сейчас ведется конкретная работа по министерствам. Выясняется, как распределялся бюджет.

«Скорее всего, — и это мое мнение, Ростовскую область готовят к тому, чтобы федеральный центр как-то поучаствовал в смене руководства. Вопросов очень много. А последнее время мы видим много скандалов. Так что ростовским чиновникам надо готовиться, что к ним могут прийти», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, что ФСБ задержала еще троих причастных к теракту в Крокусе.

ФСБ задержаны еще трое причастных к теракту в «Крокусе»
Узнать подробнее
Читайте также:
Блогера-инфоцыгана Дмитрия Портнягина задержали в Ростовской областиЖителя Новошахтинска задержали из-за готовности устроить терактУкраинского боевика задержали сотрудники ФСБ в Ростовской области
#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прокуратура#Бюджет#Ростов#Чиновники#Силовики#Скандалы#Руководство#Происшествия
Подпишитесь
В Сеть слили видео задержания экс-министра экологии Ростовской области Урбана
Сегодня, 10:27
Силовики нагрянули в МРЭО Госавтоинспекции в Ростове-на-Дону
Сегодня, 12:56
В Ростове создали систему для дальнего обнаружения беспилотников
Сегодня, 12:30
Западный начало топить кипятком в Ростове-на-Дону
Сегодня, 12:15
«Аннушка разлила масло»: прохожий бросился под трамвай в центре Ростова
Сегодня, 11:39
Подозреваемого в резонансном убийстве байкера задержали в Ростовской области
Сегодня, 11:37
"