Политолог Михайлов: «Поступила команда — навести порядок в Ростовской области»

Политолог Михайлов предупредил о чистке в рядах чиновников Ростовской области

Силовики просто так не поднимают и не высчитывают затраты и потери бюджета. Видимо, поступила серьезная команда — навести порядок в Ростовской области, сообщил RostovGazeta политолог Евгений Михайлов.