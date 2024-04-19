Политолог Михайлов: «Поступила команда — навести порядок в Ростовской области»

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Напомним, что по информации в СМИ, задержан экс-министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Геннадий Урбан. Его подозревают в хищении 11 миллионов рублей.
«Последнее время мы видим много предписаний прокуратуры в отношении чиновников. Не секрет, что спецслужбы плотно занимаются тем, что происходит в регионе», — отмечает Евгений Михайлов.
Спикер полагает, что сейчас ведется конкретная работа по министерствам. Выясняется, как распределялся бюджет.
«Скорее всего, — и это мое мнение, Ростовскую область готовят к тому, чтобы федеральный центр как-то поучаствовал в смене руководства. Вопросов очень много. А последнее время мы видим много скандалов. Так что ростовским чиновникам надо готовиться, что к ним могут прийти», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, что ФСБ задержала еще троих причастных к теракту в Крокусе.