Ростовчанам рассказали, как защитить психику от негативных новостей

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Негативные новости вызывают у человека повышенную тревожность, основанную на невозможности повлиять на глобальные катастрофические события. Эксперты советуют с большим внимание относиться к своему ментальному состоянию и постараться защитить психику от потока негативных новостей.
Помочь в этом может персональная настройка новостной ленты. Например, стоит отписаться от каналов, публикующих исключительно негатив. Также можно отдыхать от новостей, включив авиа режим или вообще отключив гаджеты.
Еще один вариант заботы о ментальном здоровье — ведение дневника. Фиксация событий дня, в том числе негативных, помогает выпустить пар и абстрагировано взглянуть на проблемную ситуацию.
Также для борьбы с тревогой стоит больше времени проводить с близкими, на прогулках или занимаясь хобби.
Ранее ростовский психолог предупредила о весеннем обострении психических заболеваний.