rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:30

Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Ростовчанам рассказали, как защитить психику от негативных новостей

Ростовчанам рассказали, как защитить психику от негативных новостей

19 апреля 2024, 10:30
Фото: Unsplash
Ростовчанам рассказали, как защитить психику от негативных новостей
Настройка новостной ленты — один из способов снизить тревожность, пишет портал Newia.ru.

Негативные новости вызывают у человека повышенную тревожность, основанную на невозможности повлиять на глобальные катастрофические события. Эксперты советуют с большим внимание относиться к своему ментальному состоянию и постараться защитить психику от потока негативных новостей.

Помочь в этом может персональная настройка новостной ленты. Например, стоит отписаться от каналов, публикующих исключительно негатив. Также можно отдыхать от новостей, включив авиа режим или вообще отключив гаджеты.

Еще один вариант заботы о ментальном здоровье — ведение дневника. Фиксация событий дня, в том числе негативных, помогает выпустить пар и абстрагировано взглянуть на проблемную ситуацию.

Психолог Разумовская объяснила, как ростовчанам справиться с тревожностью
Узнать подробнее

Также для борьбы с тревогой стоит больше времени проводить с близкими, на прогулках или занимаясь хобби.

Ранее ростовский психолог предупредила о весеннем обострении психических заболеваний.

Читайте также:
Ростовский олигарх Саввиди вошел в список самых обедневших миллиардеров РоссииРостовчан призвали массово сдавать кровьКомпании в Ростове массово набирают на работу студентов без опыта
#Виктория Прутковская#Общество#Россия#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростов
Подпишитесь
В Сеть слили видео задержания экс-министра экологии Ростовской области Урбана
Сегодня, 10:27
Силовики нагрянули в МРЭО Госавтоинспекции в Ростове-на-Дону
Сегодня, 12:56
В Ростове создали систему для дальнего обнаружения беспилотников
Сегодня, 12:30
Западный начало топить кипятком в Ростове-на-Дону
Сегодня, 12:15
«Аннушка разлила масло»: прохожий бросился под трамвай в центре Ростова
Сегодня, 11:39
Подозреваемого в резонансном убийстве байкера задержали в Ростовской области
Сегодня, 11:37
"