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Ростовчане запасаются пластырями и средствами от отравлений

Ростовчане запасаются пластырями и средствами от отравлений

19 апреля 2024, 08:06
Фото: Здравсити
С открытием загородного сезона в Ростовской области повысился спрос на средства от аллергии, отравлений и перевязочные материалы, сообщили в маркетплейсе здоровья «Здравсити».

Самый большой прирост продаж за последние 2 недели пришелся на энтеросорбенты и противодиарейные препараты — только за половину текущего месяца было продано больше таких медикаментов, чем за весь апрель 2023 г.

Ситуация не удивительна. Старт дачного сезона всегда подстегивал спрос на лейкопластыри, антисептики и лекарства от отравлений. На природе повышается риск получить различные ушибы или травмы, а посиделки у мангала подчас чреваты пищевыми расстройствами. Поэтому спасительные средства в весенне-летнее время обязательно должны быть в домашней аптечке, а лучше — при себе, прокомментировали в «Здравсити».

Аптечные интернет-сервисы четко улавливают сезонный спрос и стараются устраивать акции на востребованные товары. Так, на «Здравсити» до конца апреля действуют скидки до 20% на лекарства от аллергии. До 40% можно сэкономить, приобретая медикаменты комплектами.

Кстати, многие сезонные аптечные средства в Ростовской области можно заказать с доставкой на дом. Актуально для всех: для работающих, у которых нет времени на посещение аптеки, для пожилых, кому тяжело передвигаться, для тех, кто болен и вынужден соблюдать постельный режим, для дачников, у которых поблизости нет аптек и пр.

При заказе на «Здравсити» система автоматически подскажет условия доставки лекарств курьером. При этом не обязательно услуга может быть платной — все зависит от города и суммы заказа. Однако в любом случае ее стоимость не превысит 199 рублей.

Информация носит ознакомительный характер и не может служить заменой очной консультации врача.

Рекламодатель: АО ЦВ ПРОТЕК ИНН 7724053916 ОГРН 1027700266670, erid: LjN8K9PUC, 18+

Продавец: ООО «Здравсити» Адрес места нахождения: 127282, г. Москва, ул. Чермянская, д. 2, стр. 1, этаж 8, помещ.1, ком. 9, ОГРН 1217700264561

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