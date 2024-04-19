Ростовчане запасаются пластырями и средствами от отравлений

Кстати, многие сезонные аптечные средства в Ростовской области можно заказать с доставкой на дом. Актуально для всех: для работающих, у которых нет времени на посещение аптеки, для пожилых, кому тяжело передвигаться, для тех, кто болен и вынужден соблюдать постельный режим, для дачников, у которых поблизости нет аптек и пр.