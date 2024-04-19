Ростовский олигарх Саввиди вошел в список самых обедневших миллиардеров России

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Издание считало доходы не только Ивана Саввиди, но и членов его семьи. В 2024 году состояние всего клана оценивается в 1,4 миллиарда долларов. Падение за год составило 18%. Саввиди занял восьмое место в топе самых обедневших российских миллиардеров.
Главный доход бизнесмену приносит «Донской табак», группа «Агроком» и Dimera Group.
Forbes отмечает, что в феврале этого года Украина национализировала акции двух предприятий, которые связывают с Иваном Саввиди.
Напомним, Саввиди занял 2030-е место среди миллиардеров в мире. Годом ранее бизнесмен находился на 1725-м месте этого списка.