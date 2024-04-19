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Ростовский олигарх Саввиди вошел в список самых обедневших миллиардеров России

Ростовский олигарх Саввиди вошел в список самых обедневших миллиардеров России

19 апреля 2024, 08:18
Фото: donland.ru
Ростовский олигарх Саввиди вошел в список самых обедневших миллиардеров России
Доходы клана Саввиди упали на 18% за год, ростовский бизнесмен вошел в топ самых обедневших российских миллиардеров, составленный Forbes.

Издание считало доходы не только Ивана Саввиди, но и членов его семьи. В 2024 году состояние всего клана оценивается в 1,4 миллиарда долларов. Падение за год составило 18%. Саввиди занял восьмое место в топе самых обедневших российских миллиардеров.

Главный доход бизнесмену приносит «Донской табак», группа «Агроком» и Dimera Group.

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Forbes отмечает, что в феврале этого года Украина национализировала акции двух предприятий, которые связывают с Иваном Саввиди.

Напомним, Саввиди занял 2030-е место среди миллиардеров в мире. Годом ранее бизнесмен находился на 1725-м месте этого списка.

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