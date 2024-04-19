Ростовский олигарх Саввиди вошел в список самых обедневших миллиардеров России

Издание считало доходы не только Ивана Саввиди, но и членов его семьи. В 2024 году состояние всего клана оценивается в 1,4 миллиарда долларов. Падение за год составило 18%. Саввиди занял восьмое место в топе самых обедневших российских миллиардеров.