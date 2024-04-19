Ростовскую область ожидает нашествие саранчи

Так, в Зерноградском районе Ростовской области было обследовано 10 гектаров берегов реки Хомутец, а в Целинском районе — 70 гектаров пастбищ и плавней реки Средний Егорлык. Пока кладок яиц саранчи не обнаружено, но специалисты предупреждают, что ситуация может измениться с повышением температуры почвы.