rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:45

Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

Ростовскую область ожидает нашествие саранчи

Ростовскую область ожидает нашествие саранчи

19 апреля 2024, 13:45
Фото: Изображение Midjourney
Ростовскую область ожидает нашествие саранчи
Специалисты Россельхозцентра в Ростовской области проводят активную подготовку к сезону активизации вредителя — саранчи, сообщает ведомство.

С третьей декады апреля до середины мая из личинок развивается этот опасный сельскохозяйственный вредитель, способный нанести серьезный урон будущему урожаю.

В Ростовской области периодически появляются три основных вида саранчи — марокканская, итальянский прус и азиатская перелетная. Эти насекомые движутся большими стаями, поражая сразу обширные территории и уничтожая растительность. Поэтому специалисты Россельхозцентра проводят тщательные обследования мест, где обычно сохраняются кубышки с яйцами саранчи — пастбища, плавни.

В Ростове создали систему для дальнего обнаружения беспилотников
Узнать подробнее

Так, в Зерноградском районе Ростовской области было обследовано 10 гектаров берегов реки Хомутец, а в Целинском районе — 70 гектаров пастбищ и плавней реки Средний Егорлык. Пока кладок яиц саранчи не обнаружено, но специалисты предупреждают, что ситуация может измениться с повышением температуры почвы.

Всего с начала весны в Ростовской области уже обследовано 2090 гектаров территорий. Россельхозцентр также провел 55 семинаров для аграриев из 43 районов области, где рассказали о методах выявления и уничтожения саранчи.

Ранее стало известно, что ростовчане запасаются пластырями и средствами от отравлений.

#Наталья Романова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Отравления#Подготовка#Саранча#Россельхозцентр#Вредитель#Наше время#Пластыри
Подпишитесь
В Сеть слили видео задержания экс-министра экологии Ростовской области Урбана
Сегодня, 10:27
Силовики нагрянули в МРЭО Госавтоинспекции в Ростове-на-Дону
Сегодня, 12:56
В Ростове создали систему для дальнего обнаружения беспилотников
Сегодня, 12:30
Западный начало топить кипятком в Ростове-на-Дону
Сегодня, 12:15
«Аннушка разлила масло»: прохожий бросился под трамвай в центре Ростова
Сегодня, 11:39
Подозреваемого в резонансном убийстве байкера задержали в Ростовской области
Сегодня, 11:37
"