Ростовскую область ожидает нашествие саранчи

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
С третьей декады апреля до середины мая из личинок развивается этот опасный сельскохозяйственный вредитель, способный нанести серьезный урон будущему урожаю.
В Ростовской области периодически появляются три основных вида саранчи — марокканская, итальянский прус и азиатская перелетная. Эти насекомые движутся большими стаями, поражая сразу обширные территории и уничтожая растительность. Поэтому специалисты Россельхозцентра проводят тщательные обследования мест, где обычно сохраняются кубышки с яйцами саранчи — пастбища, плавни.
Так, в Зерноградском районе Ростовской области было обследовано 10 гектаров берегов реки Хомутец, а в Целинском районе — 70 гектаров пастбищ и плавней реки Средний Егорлык. Пока кладок яиц саранчи не обнаружено, но специалисты предупреждают, что ситуация может измениться с повышением температуры почвы.
Всего с начала весны в Ростовской области уже обследовано 2090 гектаров территорий. Россельхозцентр также провел 55 семинаров для аграриев из 43 районов области, где рассказали о методах выявления и уничтожения саранчи.
Ранее стало известно, что ростовчане запасаются пластырями и средствами от отравлений.