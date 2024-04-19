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Published Сегодня, 15:34

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В Ростове из-за футбола 21 апреля изменится схема движения автобусов

Схему движения автобусов поменяют в Ростове 21 апреля

19 апреля 2024, 15:34
Фото: unsplash
В Ростове из-за футбола 21 апреля изменится схема движения автобусов

В Ростове из-за футбола 21 апреля изменится схема движения автобусов

В связи с ожидаемым увеличением количества болельщиков на футбольном матче между ФК «Ростов» и ФК «Спартак» (Москва), который состоится 21 апреля в Ростове, принято решение о расширении транспортного обслуживания.Об этом сообщает городская администрация.

По информации представителей администрации, для обеспечения удобства перемещения болельщиков будет организован дополнительный график движения муниципального автобусного маршрута № 39, который будет следовать по укороченной схеме до остановочного пункта «Городской пляж».

Также будет продлено движение нескольких автобусных маршрутов, а именно № 1, 1а, 35, 42, 58, 78 и 83, до ТРК «МЕГАМАГ», с обеспечением посадки и высадки пассажиров на остановочном пункте «Ростов Арена».

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Учитывая близость остановочного пункта «Ростов Арена» к месту проведения матча, также будут использоваться автобусные маршруты № 8, 49 и 65а. Автобусы маршрута № 75 продлят свой маршрут до остановочного пункта «Гребной канал», расположенного на территории водноспортивного кластера «Акватория».

Ранее стало известно, что Буденновский в Ростове не будут ремонтировать из-за строительства трамвая.

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#Наталья Романова#Москва#Автобусы#Стадион#Футбол#Безопасность#Ростов#Гребной канал#Транспортное обслуживание#Маршруты#Городской пляж
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