Схему движения автобусов поменяют в Ростове 21 апреля

В Ростове из-за футбола 21 апреля изменится схема движения автобусов

В связи с ожидаемым увеличением количества болельщиков на футбольном матче между ФК «Ростов» и ФК «Спартак» (Москва), который состоится 21 апреля в Ростове, принято решение о расширении транспортного обслуживания.Об этом сообщает городская администрация.