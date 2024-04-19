Схему движения автобусов поменяют в Ростове 21 апреля

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
По информации представителей администрации, для обеспечения удобства перемещения болельщиков будет организован дополнительный график движения муниципального автобусного маршрута № 39, который будет следовать по укороченной схеме до остановочного пункта «Городской пляж».
Также будет продлено движение нескольких автобусных маршрутов, а именно № 1, 1а, 35, 42, 58, 78 и 83, до ТРК «МЕГАМАГ», с обеспечением посадки и высадки пассажиров на остановочном пункте «Ростов Арена».
Учитывая близость остановочного пункта «Ростов Арена» к месту проведения матча, также будут использоваться автобусные маршруты № 8, 49 и 65а. Автобусы маршрута № 75 продлят свой маршрут до остановочного пункта «Гребной канал», расположенного на территории водноспортивного кластера «Акватория».
Ранее стало известно, что Буденновский в Ростове не будут ремонтировать из-за строительства трамвая.