Силовики нагрянули в МРЭО Госавтоинспекции в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
В этот раз мероприятия прошли в отделении №1 МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по региону. Проверяющих, в том числе, интересовали те, кто получили российское гражданство, но не встали на воинский учет. Хотя это является обязательным.
Издание пишет, что всего успели проверить 266 граждан, которые пришли поменять иностранные права на российские. Около 60 из них не встали на учет.
Отмечается, что всех их направили в военкоматы для постановки на воинский учет.
Ранее банду организаторов канала незаконной миграции осудили в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого появилась информация, что незаконные торговцы стали нападать на проверяющих чиновников в Волгодонске.