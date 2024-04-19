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Published Сегодня, 12:56

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Updated Сегодня, 12:59

Силовики нагрянули в МРЭО Госавтоинспекции в Ростове-на-Дону

Силовики нагрянули в МРЭО Госавтоинспекции в Ростове-на-Дону

19 апреля 2024, 12:56
Фото: Яндекс.Карты
Силовики нагрянули в МРЭО Госавтоинспекции в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону провели очередной рейд по проверке иностранных граждан, сообщает 1Rnd.

В этот раз мероприятия прошли в отделении №1 МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по региону. Проверяющих, в том числе, интересовали те, кто получили российское гражданство, но не встали на воинский учет. Хотя это является обязательным.

Издание пишет, что всего успели проверить 266 граждан, которые пришли поменять иностранные права на российские. Около 60 из них не встали на учет.

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Отмечается, что всех их направили в военкоматы для постановки на воинский учет.

Ранее банду организаторов канала незаконной миграции осудили в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого появилась информация, что незаконные торговцы стали нападать на проверяющих чиновников в Волгодонске.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Проверки#Рейды#Происшествия
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