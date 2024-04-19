Силовики задержали экс-министра, а ростовский олигарх попал в список обедневших

Его вместе с заместителем Асмиком Маркаряном подозревают в махинациях на сумму свыше 11 миллионов рублей. По предварительным данным, преступление было совершено в период с 2020 по 2024 годы, когда фигуранты заключали фиктивные контракты на обслуживание объектов «Россельхозцентра», что позволило выводить деньги.