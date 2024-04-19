Силовики задержали экс-министра, а ростовский олигарх попал в список обедневших

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Силовики задержали экс-главу министерства природных ресурсов и экологии региона Геннадия Урбана, который сейчас находится на посту главы филиала ФГБУ «Россельхозцентр».
Его вместе с заместителем Асмиком Маркаряном подозревают в махинациях на сумму свыше 11 миллионов рублей. По предварительным данным, преступление было совершено в период с 2020 по 2024 годы, когда фигуранты заключали фиктивные контракты на обслуживание объектов «Россельхозцентра», что позволило выводить деньги.
По факту случившегося возбудили уголовное дело. В Интернете появилось видео с места задержания.
Доходы клана Саввиди снизились на 18% за год, что привело ростовского бизнесмена в перечень самых обедневших миллиардеров России, представленный журналом Forbes.
Издание рассчитало доходы не только Ивана Саввиди, но и членов его семьи. К настоящему моменту состояние оценили в 1,4 миллиарда долларов. Саввиди оказался на восьмой строчке вышеуказанного рейтинга.
Forbes пишет, что ранее Украина национализировала акции двух структур, которые могут быть связаны с Саввиди.
В донском регионе периодически наблюдаются три основные вида саранчи: марокканская, итальянский прус и азиатская перелетная. Эти насекомые передвигаются большими стаями, уничтожая растения. Поэтому специалисты занимаются обследованием территорий, где вероятнее всего могут появиться кубышки с яйцами.
На данный момент не было обнаружено кладок яиц саранчи, однако эксперты предупреждают, все может поменяться, если будет улучшаться погода.