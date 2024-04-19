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Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 14:45

Updated Сегодня, 14:45

Силовики задержали экс-министра, а ростовский олигарх попал в список обедневших

Силовики задержали экс-министра, а ростовский олигарх попал в список обедневших

19 апреля 2024, 14:43
Фото: Изображение Midjourney
Силовики задержали экс-министра, а ростовский олигарх попал в список обедневших
В Ростовской области задержали бывшего министра экологии Геннадия Урбана, миллиардер Саввиди попал в список обедневших, а в регионе есть риск нашествия саранчи, все самое важное, в материале RostovGazeta.

Задержание бывшего министра

Силовики задержали экс-главу министерства природных ресурсов и экологии региона Геннадия Урбана, который сейчас находится на посту главы филиала ФГБУ «Россельхозцентр».

Его вместе с заместителем Асмиком Маркаряном подозревают в махинациях на сумму свыше 11 миллионов рублей. По предварительным данным, преступление было совершено в период с 2020 по 2024 годы, когда фигуранты заключали фиктивные контракты на обслуживание объектов «Россельхозцентра», что позволило выводить деньги.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. В Интернете появилось видео с места задержания.

Силовики задержали экс-главу министерства природных ресурсов и экологии региона Геннадия Урбана, который сейчас находится на посту главы филиала ФГБУ «Россельхозцентр».Силовики задержали экс-главу министерства природных ресурсов и экологии региона Геннадия Урбана, который сейчас находится на посту главы филиала ФГБУ «Россельхозцентр».
Силовики задержали экс-главу министерства природных ресурсов и экологии региона Геннадия Урбана, который сейчас находится на посту главы филиала ФГБУ «Россельхозцентр».
Фото: ТГ-канал «Че по Ростову»

Обедневший олигарх

Доходы клана Саввиди снизились на 18% за год, что привело ростовского бизнесмена в перечень самых обедневших миллиардеров России, представленный журналом Forbes.

Издание рассчитало доходы не только Ивана Саввиди, но и членов его семьи. К настоящему моменту состояние оценили в 1,4 миллиарда долларов. Саввиди оказался на восьмой строчке вышеуказанного рейтинга.

Forbes пишет, что ранее Украина национализировала акции двух структур, которые могут быть связаны с Саввиди.

Нашествие саранчи

В донском регионе периодически наблюдаются три основные вида саранчи: марокканская, итальянский прус и азиатская перелетная. Эти насекомые передвигаются большими стаями, уничтожая растения. Поэтому специалисты занимаются обследованием территорий, где вероятнее всего могут появиться кубышки с яйцами.

В донском регионе периодически наблюдаются три основные вида саранчи: марокканская, итальянский прус и азиатская перелетная.В донском регионе периодически наблюдаются три основные вида саранчи: марокканская, итальянский прус и азиатская перелетная.
В донском регионе периодически наблюдаются три основные вида саранчи: марокканская, итальянский прус и азиатская перелетная.
Фото: wikimedia.org

На данный момент не было обнаружено кладок яиц саранчи, однако эксперты предупреждают, все может поменяться, если будет улучшаться погода.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Задержание#Силовики#Бывший министр#Присвоение
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