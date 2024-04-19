Силовики задержали экс-министра экологии Ростовской области Урбана

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
По информации издания, Урбана, который сейчас занимает пост главы филиала «Россельхозцентра», якобы подозревают в хищении 11 миллионов рублей. Говорится будто с ним по этому делу проходит заместитель Асмик Маркарян.
«По данным следствия, с 2020 по 2024 годы фигуранты заключали фиктивные договоры на обслуживание объектов подведомственного им учреждения. Теперь по данному факту возбудили уголовное дело», — говорится в публикации.
Отмечается, что Ленинский районный суд должен будет избрать меру пресечения.
Добавим, что Урбан занимал пост министра природных ресурсов и экологии в течение трех лет с 2014 года. А с 2021 года он возглавляет филиал Россельхозцентра.
Официальной информации о задержании не поступало, она уточняется.
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