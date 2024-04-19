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Силовики задержали экс-министра экологии Ростовской области Урбана

Силовики задержали экс-министра экологии Ростовской области Урбана

19 апреля 2024, 07:52
Фото: 1MI
Бывшего министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Геннадия Урбана задержали по подозрению в совершении преступления, сообщает Donnews.

По информации издания, Урбана, который сейчас занимает пост главы филиала «Россельхозцентра», якобы подозревают в хищении 11 миллионов рублей. Говорится будто с ним по этому делу проходит заместитель Асмик Маркарян.

«По данным следствия, с 2020 по 2024 годы фигуранты заключали фиктивные договоры на обслуживание объектов подведомственного им учреждения. Теперь по данному факту возбудили уголовное дело», — говорится в публикации.

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Отмечается, что Ленинский районный суд должен будет избрать меру пресечения.

Добавим, что Урбан занимал пост министра природных ресурсов и экологии в течение трех лет с 2014 года. А с 2021 года он возглавляет филиал Россельхозцентра.

Официальной информации о задержании не поступало, она уточняется.

Ранее в Ростовской области завели дело против главы села за махинации с маткапиталом.

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