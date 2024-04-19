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СК РФ подключился к расследованию атаки дрона в Ростовской области

СК РФ начал расследование преступления Украины на территории Ростовской области

19 апреля 2024, 07:30
Фото: saratov.sledcom.ru / для иллюстрации
СК РФ подключился к расследованию атаки дрона в Ростовской области
Следователи СК России будут расследовать атаку беспилотников на Ростовскую область, рассказали в Следкоме.

Ранее губернатор Василий Голубев сообщил о ночной атаке беспилотных летательных аппаратов. Системам ПВО удалось сбить три дрона.

Однако рухнувшие обломки нанесли ущерб промышленному зданию, где выбило стекла. Один из сотрудников предприятия получил незначительные порезы.

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В Минобороны заявили, что это была попытка теракта со стороны киевского режима. Сейчас по факту случившегося комментарий дали в СКР.

Следователи выяснят все обстоятельства произошедшего, а «действиям всех причастных дадут правовую оценку».

До этого система ПВО смогла ликвидировать сразу четыре беспилотника в донском регионе.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Беспилотник#СК РФ#Расследование#Атака дрона
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