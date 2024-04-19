СК РФ начал расследование преступления Украины на территории Ростовской области

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Ранее губернатор Василий Голубев сообщил о ночной атаке беспилотных летательных аппаратов. Системам ПВО удалось сбить три дрона.
Однако рухнувшие обломки нанесли ущерб промышленному зданию, где выбило стекла. Один из сотрудников предприятия получил незначительные порезы.
В Минобороны заявили, что это была попытка теракта со стороны киевского режима. Сейчас по факту случившегося комментарий дали в СКР.
Следователи выяснят все обстоятельства произошедшего, а «действиям всех причастных дадут правовую оценку».
До этого система ПВО смогла ликвидировать сразу четыре беспилотника в донском регионе.