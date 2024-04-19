СМУ-1: мы создадим комфортное пространство на Левом берегу

Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
Площадь застройки — 68 916 кв. м., а предусмотренная территория для благоустройства — 39 084 кв. м.
Не только высотки
Общая площадь объектов обслуживания предполагаемой застройки составляет 13 500 кв. м. Микрорайон собираются развивать комплексно, так что вместе с жилыми зданиями появятся и социальные объекты. Два детских сада смогут принять около 200 воспитанников. Для дополнительных занятий предусмотрено строительство детского образовательного центра. Также застройщик возведет помещение для досуга и культурно-массовой работы и более 350 кв. м. торговой площади.
— Будет построена поликлиника. Откроется отделение банка с двумя окнами, отделение связи, помещения для размещения предприятий бытового обслуживания, аптеки и иные объекты социально-бытового назначения, — рассказал генеральный директор СМУ-1 Александр Евсеев.
В процессе проектирования и строительства будут созданы боее 500 рабочих мест, а после сдачи в эксплуатацию — еще около 100.
Отдельное внимание уделено созданию новых инженерных коммуникаций. Так как существующие сегодня локальные очистные сооружения не справляются с нагрузкой, построят новые. Их увеличенная мощность позволит собирать и очищать ливневые стоки в том числе и ИЖС, расположенных на улице Шоссейной. Это улучшит экологическое состояние реки Дон и микрорайона в целом.
О благоустройстве территории: сразу две набережные
По задумке авторов проекта при строительстве в рамках благоустройства создадут парковую зону и набережную длиной 825 метров. Она соединит новое пространство с уже существующими прогулочными зонами в Левобережном парке. Еще одна мини-набережная появится рядом с ериком, который можно назвать так с большой натяжкой, ибо сегодня это зловонная лужа зеленого цвета.
Русло собираются очистить, а на обоих берегах проложат комфортные дорожки для прогулки вдоль протоки Дона общей протяженностью более 350 метров.
Проектом будет предусмотрено на месте камышовых зарослей устройство благоустроенного пляжа с причалом для гребных судов.
Про парковую зону
По словам застройщика, роща находится фактически на одной отметке с уровнем воды в реке Дон (перепад от 0,2 до 1 метра) и, как показали исследования, самым оптимальным решением для защиты от подтопления будет поднятие уровня отметок для посадок деревьев с устройством пластового дренажа. Чтобы его выполнить, часть насаждений придется вырубить и срезать верхний слой земли, чтобы отсыпать дренирующий грунт.
Было проведено несколько инженерных изысканий компаниями «ГеоПлюс», «Геотехника-Блок-Сервис», «ГК „Точно“. Научно-производственное предприятие „Аквариус Аналитик“ разработало математическую модель затопления территории: они создали математическую модель, чтобы просчитать наперед разные варианты развития событий. Петербургская компания „ГЕОИЗОЛ Проект“ разработала мероприятия по защите территории от затопления даже в условиях максимального паводка и в случае прорыва дамбы Цимлянской ГЭС.
Результаты исследования территории показали: если не поднять уровень земли изначально, то ни один проект на этой территории не сможет быть реализован. Полтора километра подпорных стен станут не только стилистическим решением, но и настоящей опорой для жителей частных домов по улице Шоссейной. Кстати их должно перестать топить после всех выполненных застройщиком работ. Также будет сделана отсыпка, причем под руководством ученых.
Что будет с зелеными насаждениями?
Все вышеперечисленное, как отмечает застройщик, поможет воссоздать зеленый уголок Ростова. Сейчас защитить эту зону от подтопления, сохранив территорию в нынешнем состоянии, практически невозможно. Была проведена инвентаризация, посчитаны все деревья — их больше 1800, из них более 550 — аварийные. Все остальные — практически в воде. После приведения территории в порядок, по нормативу необходимо произвести 17 229 кв. м. новых насаждений. Компания застройщика планирует перевыполнить норму в полтора раза и произвести высадку на 27 340 кв. м. Кстати, сажать первые деревья, станут одновременно с возведением домов.
В СМУ-1 ответили и на опасения горожан, что деревья умрут в первый год. По словам застройщика, они будут обязаны в течение трех лет ухаживать за растительностью. За это время деревья окрепнут и смогут самостоятельно продолжать свой рост.
— Мы берём на себя все обязательства по окружающей застройке, водопонижению, ливневым стокам, возможности подключения канализации, — добавил генеральный директор «СМУ-1».