СМУ-1: мы создадим комфортное пространство на Левом берегу

Все вышеперечисленное, как отмечает застройщик, поможет воссоздать зеленый уголок Ростова. Сейчас защитить эту зону от подтопления, сохранив территорию в нынешнем состоянии, практически невозможно. Была проведена инвентаризация, посчитаны все деревья — их больше 1800, из них более 550 — аварийные. Все остальные — практически в воде. После приведения территории в порядок, по нормативу необходимо произвести 17 229 кв. м. новых насаждений. Компания застройщика планирует перевыполнить норму в полтора раза и произвести высадку на 27 340 кв. м. Кстати, сажать первые деревья, станут одновременно с возведением домов.