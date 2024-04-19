Стали известны подробности задержания экс-министра экологии Ростовской области

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Как сообщает издание, Урбана, который в настоящее время занимает должность руководителя филиала «Россельхозцентра», предположительно подозревают в хищении 11 миллионов рублей. Утверждается, что по этому делу также ведется расследование в отношении заместителя Асмика Маркаряна.
«Следствие утверждает, что с 2020 года в течение четырех лет подозреваемые заключали фиктивные контракты на обслуживание объектов подведомственного учреждения. Это в итоге и привело к уголовному делу», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в пятницу, 19 апреля, будет решен вопрос об избрании меры пресечения.
На посту министра Урбан находился в течение трех лет — до 2017 года. А руководителем в филиале Россельхозцентра он стал в 2021 году.
При этом об уголовном деле и задержаниях официальных комментариев пока не было.
Ранее экс-депутату Госдумы огласили приговор в донской столице за попытку кражи средства банка. Материал на эту тему читайте по ссылке.