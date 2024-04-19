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Published Сегодня, 08:37

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Updated Сегодня, 08:39

Стали известны подробности задержания экс-министра экологии Ростовской области

Стали известны подробности задержания экс-министра экологии Ростовской области

19 апреля 2024, 08:37
Фото: rscdon.ru
Стали известны подробности задержания экс-министра экологии Ростовской области

Экс-министра экологии Ростовской области заподозрили в хищении 11 млн рублей

Бывшего министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Геннадия Урбана задержали из-за уголовного дела, пишет Donnews.

Как сообщает издание, Урбана, который в настоящее время занимает должность руководителя филиала «Россельхозцентра», предположительно подозревают в хищении 11 миллионов рублей. Утверждается, что по этому делу также ведется расследование в отношении заместителя Асмика Маркаряна.

«Следствие утверждает, что с 2020 года в течение четырех лет подозреваемые заключали фиктивные контракты на обслуживание объектов подведомственного учреждения. Это в итоге и привело к уголовному делу», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в пятницу, 19 апреля, будет решен вопрос об избрании меры пресечения.

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На посту министра Урбан находился в течение трех лет — до 2017 года. А руководителем в филиале Россельхозцентра он стал в 2021 году.

При этом об уголовном деле и задержаниях официальных комментариев пока не было.

Ранее экс-депутату Госдумы огласили приговор в донской столице за попытку кражи средства банка. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Экология#Хищение#Уголовное дело#Происшествия
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