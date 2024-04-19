Стали известны подробности задержания экс-министра экологии Ростовской области

Как сообщает издание, Урбана, который в настоящее время занимает должность руководителя филиала «Россельхозцентра», предположительно подозревают в хищении 11 миллионов рублей. Утверждается, что по этому делу также ведется расследование в отношении заместителя Асмика Маркаряна.